A avut întotdeauna poziții clare, adesea vehemente, a fost criticată și apreciată și s-a luat în piept cu Liviu Dragnea în vremea în care acesta era lider PSD. Despre toate acestea, dar și despre aspecte ale vieții familie, Firea a fost chestionată aseară, la Kanal D.

Fostul primar nu a lămurit, deocamdată, aspectul legat de o viitoare candidatură la președinția României.

”Vreau să fiu sănătoasă, fericită cu familia mea. Vreau să le fie mai bine românilor. Ce se va întâmpla peste 3 ani, doar Dumnezeu știe. Viața politică ne-a arătat că nimic din ce este pregătit cu ani înainte nu seamănă cu ce se întâmplă la examenul electoral. Cei care cred că s-a dat deja startul campaniei electorale, se înșeală.” a spus Firea, care a adăugat: ”De ce am negat de fiecare dată că vreau să candidez la prezidențiale? Pentru că sunt destul de dezamăgită, în primul rând de rolul femeii în politică. Nu știu cât este pregătită să accepte societatea românească o femeie președinte. Doar pentru că eram femeie, eram mai criticată și jignită la Primărie.”

”Am fost puțin naivă”

Ați fost cel mai bun primar pe care l-a avut Bucureștiul? a fost întrebată Firea. Asta trebuie să o spună bucureștenii, comparând cu foștii primari și cu ce se întâmplă acum. Am fost puțin naivă, crezând că rezultatele muncii mele vor fi apreciate la adevărată lor valoare, iar votul nu se va da prin prisma preferințelor politice. Am intrat cu foarte multă dorința de a face și de a rezolva. Credeam că pot muta munții din loc, doar prin simplul motiv că vreau, și că voi reuși să unesc echipa de la Primăria Capitalei, astfel încât să fim performanți. Văzând ce se întâmplă acum în Capitală, categoric domnul viceprimar Bădulescu a avut rezultate mai bune. Nu l-aș lua pe Nicușor Dan nici că simplu portar, darămite viceprimar.

De ce nu ați rezolvat problema traficului din București?

Cred că peste 70% din promisiunile din campania electorală au fost îndeplinite. Sintagma “revoluția din trafic” a fost una nefericită, nu-mi aparține, trebuie să mi-o asum, chiar dacă a aparținut unor colegi care au vrut să fie mai convingători în zona asta de marketing politic. În timpul mandatului meu, s-a făcut cea mai mare și complexă înnoire a parcului auto STB, cu cele 400 de autobuze Euro 6 şi 100 Mercedes-Benz hibrid. Am demarat licitația pentru tramvaie și cea pentru troleibuze. Tot ce se afla tras pe dreapta, în depouri, a fost reparat, mai puțin cele pe care specialiștii au indicat că ar mai scump să fie reparate decât să cumpăram unele noi. O călătorie care se realiza înainte în 40 de minute s-a putut realiza în doar 20 de minute, datorită gardurilor instalate la tramvaie. Am văzut că domnul Nicușor Dan a renunțat la unele garduri. Din cele 500 de interesectii semaforizate inteligente, am introdus în sistemul BTMS peste 250. Îi rămâne și domnului Nicușor Dan ceva de lucru, pentru că a vrut să fie primar general, nu puteam să le fac eu pe toate.

Șpagă pentru achiziția autobuzelor și companiile municipale

Au fost abordate și cele două teme cu care Gabriela Firea a fost constant atacată: faptul că ar fi avut”parte” la achiziționarea autobuzelor și că a înființat companiile municipale ca să poată manevra, în interes propriu, banii pubici”

”Au fost calomnii legate de campania electorală. Categoric, nu!” a spus Firea. ”Am dat în judecată câțiva jurnaliști pentru că nu este normal. Una este ca un jurnalist să spună că nu-i place de persoana ta și alta este să se spună că ai interese financiare, că ai luat șpagă. N-aș mai fi fost în studio cu dumneavoastră. Aceste lucruri au fost anchetate de instituțiile statului. Consilierii PNL și USR ne-au făcut plângeri peste plângeri, unele sunt în continuare în diferite faze. Au fost doar lucruri menite să mă denigreze. E foarte neplăcut să citești despre tine neadevăruri.

Cât despre companiile municipale, ”bugetul Capitalei nu a fost niciodată 1,5 miliarde de euro, este de circa 600 milioane de euro. Această cifră a apărut în presa economică total greşit, iar eu, în fiecare apariţie publică, am explicat. Companiile municipale nu au fost declarate ilegale sau în afara Constituției. Ele există în principalele mari oraşe din România – Brașov, Arad, Oradea, Cluj, Iaşi Constanța, precum și în întreaga Europă.

Companiile sunt perfect legale, au fost înființate pentru a înlătura căpușele, de dreapta de regulă, de la bugetul Primăriei Capitalei. Acum companiile municipale au fost înghețate de primarul general: nu avem curățenie, șobolanii și țânțarii sunt peste tot, oraşul arată jalnic, șantierele sunt închise, Doamna Ghica, prelungirea Ghencea, tot ce înseamnă consolidarea clădirilor cu risc seismic. S-a creat falsa iluzie că aceste companii sunt ilegale. Domnul Dan le îngroapă neplătind intenționat facturile și se vede cum arată orașul.” a mai spus fostul primar.