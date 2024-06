Politica Gabriela Firea: După război, mulți viteji se arată. Nu va rămâne așa







Gabriela Firea susține că rezultatele finale vor fi diferite după numărarea tuturor buletinelor de vot.

„Vom comenta după ce avem scorul real, obținut în urma buletinelor de vot. Nu va rămâne așa. Am intrat în campanie foarte târziu. Vreau să numărăm toate buletinele de vot, să avem o imagine clară. Am fost mulți candidați și în coaliție… Așa a fost decizia. Ce să mai facem acum. Eu am avut o campanie corectă, ceilalți m-au atacat pe mine.

Indiferent de cifre, este de datoria noastră să respectăm votul bucureștenilor. Eu sunt încrezătoare sunt optimistă le mulțumesc celor care m-au votat. Opinii voi avea doar după numărătoare.

O analiză cu siguranță o vom face în intermediul partidului nu în mass media. Am încercat într-o lună să recuperăm acest minus. Le mulțumesc primarilor de la sectoare, președinți de organizații. Consider că am funcționat ca o echipă. Nu am avut prea mult timp ca să-mi prezint toată strategia.

Trebuie să așteptăm să se numere și ultimul vot. Suntem colegi ne susținem, nu are cine să deconteze. Analiza politică o vom face doar în interiorul partidului. Nu aștept nimic rău”, a declarat Gabriela Firea.