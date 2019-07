Gabriela Baltag, mesaj emoționant de Ziua Justiției

Judecătoarea Gabriela Baltag din CSM nu se sfiește să vorbească despre dezastrul generat în justiție, în ultimii ani, de oameni care nu ar avea ce căuta în sistem.





Magistratul a avut un discurs impresionant cu prilejul Zilei Justiției. ”Justiția poartă de foarte mulți ani straie care nu i se mai potrivesc”, și-a început alocuțiunea Baltag. A vorbit audienței spunând că este imperios necesar că judecătorii să nu rămână singuri și să se bazeze pe sprijinul celorlalte profesii din sistemul judiciar.

”Justiția poartă de foarte mulți ani straie care nu i se mai potrivesc. Nevoia altora noi este atât de evidență. Această ținută se impune să o îmbrace nu doar în zilele festive, de sărbători: va trebui să o poarte permanent. Justiția, spun eu, la nivelul meu, așa cum am perceput-o că judecător de carieră și că reprezentant al colegilor mei în Consiliului Superior al Magistraturii, are nevoie, mai mult decât oricând, de o redefinire a drumului sau. Obligația imperativă a unei schimbări nu vine doar de la principalul beneficiar al actului de justiție – cetățeanul –, deși societatea îi cere și îi dovedește că este nevoie tot mai mult în ultimii ani”, a spus Gabriela Baltag.

Magistratul a vorbit și despre dezamăgirile acestor timpuri. ”Am trecut repede de la visul clădit, cu o sinceritate dusă aproape de naivitate, la intrarea în profesie, când am crezut într-o justiție aproape perfectă, la realitatea crudă, dar mai ales cruntă a ultimilor ani”. În final, mesajul a fost unul optimist.

”Cu toate acestea, sunt încrezătoare că justiția protocoalelor, a procedurilor nerespectate, dar mai ales a celor abuzive se va sfârși, că justiția câmpului tactic, cu toate enigmele și granițele necunoscute, prea puțîn dezbătute, va fi deslușită, într-o bună zi; că justiția cătușelor care au stat la mâini nevinovate nu va mai fi niciodată un motiv de laudă. Am încredere în colegii mei, judecătorii devotați profesiei, care nu au nesocotit niciodată jurământul de credință, pentru care, de fiecare dată, Constituția și legile țării reprezintă intaile lor comandamente. Am încredere în judecători, mulți dintre ei obișnuiți să-și poarte în liniște trăirile, până la sfârșit de carieră și chiar mai departe. Am încredere în judecătorii pe care aproape nimeni nu-i observă vreodată, copleșiți de frământările profesiei și, în egală măsură, de cele ale vieții, în general. Mă rog pentru ziua în care lipsa de adevăr nu va mai fi crezul unora, iar trădările evidente, fudamentate pe mistificări, nu vor mai fi o carte de vizită. (…) Mă rog pentru ziua în care am putea mărturisi că ne-am vindecat de ura care ne-a copleșit sufletele, că vom reuși să stingem patimile care ne domină și că pe chipul nostru nu vor mai fi așezate niciodată măști. Indiferent cât de multă încredere am în judecători, toate acestea nu se vor împlini cu adevărat dacă vom rămâne singuri”, a mai arătat judecătoarea conform Luju.ro.

Sursa: Luju.ro

