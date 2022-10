Gabi Tamaș nu își respectă suporterii. „Mă c*c pe suporteri! Cine p**a mea sunt suporterii ăștia, mă? Eu joc fotbal pentru galerie”

Ziarul Incisiv de Prahova a publicat miercuri o înregistrare cu fundașul Gabi Tamaș (38 de ani). După ce acesta și-a reziliat contractul cu formația Petrolul Ploiești, el i-a înjurat pe reporteri și a avut o atitudine foarte agresivă. Câștigul este important pentru sportiv, nu susținerea lor.

„Hai să spun, dacă vrei să spunem pe românește. Și azi la ședință, las-o în p**a mea. Că am dezamăgit suporterii… Mă c*c pe suporteri, până la urma urmei, în p**a mea. Eu vreau să câștig. Eu, ca fotbalist, vreau să câștig, pentru că așa câștig bani. Lăsați-mă, frate, că toată lumea… La Petrolul câștig de suporteri… Dar cine p**a mea sunt suporterii ăștia, mă?

Mă, cine sunt suporterii ăștia? Nu înțeleg românește. Eu, pe mine… Cum p**a mea nu înțeleg? Mai da-ți-vă în p**a mea… Sunt 50.000? Aduc 100.000 de prietenii și îi acopăr. Mai da-ți-vă în p**a mea de aici…M-au disperat suporterii ăștia. Toată lumea numai de suporterii… Mă c*c pe ei eu. Eu chiar mă c*c pe ei. I-am chemat de fiecare dată și le-am spus «Mă c*c pe voi».

Nu e prima dată când am spus. Am chemat de fiecare dată galeriile astea. Sunt 3 galerii, 3 șefii de la galerie am chemat și am spus «Mă c** pe voi». Dar ce p*** mea fac, mă eu? Eu joc fotbal pentru galerie? Mai lăsați-mă în p**a mea în pace”, potrivit GSP.

Gabriel Tamaș, căutat de mai multe cluburi

Gabriel Tamaș, în vârstă de 38 de ani, este dorit de mai multe cluburi din Liga 1, printre care Universitatea Cluj și U Craiova, cara ar vrea să-l cumpere de la Petrolul Ploiești. „Găzarii” cer 150.000 de euro pentru ca Gabriel Tamaș să poată pleca, o sumă extrem de mare pentru un jucător român.

„Nu, mă gândesc la plecarea de la Petrolul. De ce? De-aia!”, a spus jucătorul, alegând apoi să nu mai răspundă la nicio întrebare. Cu toate astea, ofertele au rămas în picioare și fotbalistul este căutat de mai multe cluburi importante.