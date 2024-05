Furtuna geomagnetică „extremă” ajunge pe Pământ. Este alertă la nivel mondial. Video

Furtuna geomagnetică „extremă” a atins Pământul vineri, a declarat Centrul de Predicție Meteorologică al NOAA , după ce a emis o avertizare cu privire la potențialul unui impact sever. Alerta cu privire la furtuna geomagnetică în curs de desfășurare a fost ridicată la nivelul 5 din 5, sau „extremă”, fiind prima furtună de nivel G5 din 2003. Mai mult, NOAA a avertizat cu privire la posibilele perturbări ale comunicațiilor în weekend.

Potrivit NOAA, rețeaua electrică este în pericol și îi avertizează pe americani cu privire la „posibile probleme generalizate de control al tensiunii”. „Unele sisteme de rețea pot experimenta colaps complet sau întreruperi de curent. Transformatoarele pot suferi daune”.

GPS-ul, navele spațiale și navigația prin satelit ar putea fi, de asemenea, afectate. Companiile americane de utilități monitorizează potențiala amenințare la adresa rețelei electrice.

Guvernul american a emis prima alertă de furtună geomagnetică din ultimii 20 de ani, avertizând americanii cu privire la activitatea solară care ar putea afecta comunicațiile și sistemele GPS.

Furtuna geomagnetică este cauzată de „un grup mare de pete solare a produs mai multe erupții solare moderate până la puternice”. Pata solară are un diametru de aproximativ 16 ori mai mare decât cel al Pământului.

Furtuna solară ar putea declanșa, de asemenea, lumini nordice neobișnuit de departe spre sud în noaptea de vineri spre sâmbătă. Videoclipul de mai jos a fost postat de meteorologul BBC @MetMattTaylor

„Aceasta este priveliștea uluitoare până în sudul Elveției cu puțin timp în urmă... în vârful Jungfraujoch”, a scris meteorologul.

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 11, 2024