Potrivit Oregon Live, statuile din South Park Block au fost demolate de pe soclurile unde se găseau în timpul unui protest auto-intitulat „Ziua furiei băștinașe”.

Pe lângă cele două monumente, a fost atacat Muzeul Societății de Istorie din Oregon, aflat în vecinătate.

Înregistrări video îngrozitoare cu statuile arată că vandalii nu s-au mulțimit să le răstoarne ci au și mânjit soclurile lor cu diverse inscripții precum „Pământ furat”.

Pe statuia lui Roosevelt, derbedeii au scris și „ASASIN”.

Poliția din Portland a avertizat pe Twitter vandalii, în timp ce aceștia trăgeau de o statuie cu un lanț, că ar putea fi acționați în justiție, dar nu a intervenit să împiedice fapta.

A mass gathering has formed at Southwest Park Avenue and Southwest Madison Street, where some are trying to pull down a statue with a chain. To those taking part: anyone involved in criminal behavior, including vandalism, is subject to arrest or citation. (continued)

