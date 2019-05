Fuego a uimit România! Cum a reușit să slăbească 20 de kg într-un timp foarte scurt?

Fuego a slăbit 20 de kilograme în doar două luni și asta fără a fi nevoit să apeleze la bisturiu. Artistul a dezvăluit că schimbarea se datorează planului alimentar, pe care l-a schimbat radical.





”Încerc să am un stil de viaţa cât mai sănătos! Am slăbit pentru că ajunsesem în pragul în care, efectiv eu nu mai puteam! Apoi, începuse să fie destul de dificil să mă îmbrac sau să mă încalţ. Şi-atunci am spus STOP! E nevoie de o schimbare radicală a regimului meu alimentar. Nu a existat vreun secret, vreo miraculoasă reţetă care să mă facă mai slab cu aproape 20 de kilograme, căci atât am dat jos în aproape două luni. Mi-am impus să nu mai mănânc şi am încercat să duc această luptă cu mine, câteva zile. Apoi am renunţat definitiv la pâine, dulciuri, carbohidraţi şi mâncăruri pline de grăsimi", a dezvăluit Fuego prin intermediul paginii sale de Facebook.

Fuego a trecut pe regim sănătos

Fuego a renunțat la bombele calorice, la produsele bogate în grăsimi și carbohidrați și a introdus în alimentația sa mai multe mâncăruri ușoare, gătite corespunzător.

"Merele verzi mi-au fost aproape, la fel ca şi fructele de pădure, brânza uşoară şi carnea la grătar. Am eliminat orice suc acidulat din viaţa mea şi am încercat să respect, pe cât se poate, deşi e greu cu programul meu de artist, nişte ore de masă. Şi în felul acesta, motivat la maximum, am slăbit”, a dezvăluit Fuego.

Din punct de vedere profesional, Paul Surugiu - Fuego este în plină activitate. Are concert după concert și este implicat în două proiecte de televiziune.

În vârstă de 42 de ani, Fuego va avea la Sala Palatului primul spectacol după 10 ani, pe data de 15 noiembrie.

