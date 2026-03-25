Frontul nevăzut din Iran

Saleh Mohammadi, în vârstă de 19 ani, un sportiv de mare performanţă cunoscut în lume, o stea în ascensiune, a fost torturat, condamnat la moarte şi spânzurat, acuzat fiind de „război împotriva lui Dumnezeu”. Parcă am fi în Evul Mediu întunecat. De fapt, Saleh participase la manifestaţiile împotriva regimului din luna ianuarie, manifestaţii reprimate cu o brutalitate de nedescris.

De altfel, statistici neoficiale spun că în urma represiunii, dar şi a condamnărilor la moarte care au urmat pentru cei care au participat la mişcările de stradă, au făcut mult mai mulţi morţi decât în războiul care este în plină desfăşurare. Se vehiculează, neoficial, cifra de 50.000 de morţi.