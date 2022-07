FRF a intervenit în scandalul uriaș de la Miercurea Ciuc. Ce se întâmplă cu meciul jucat de naționala Ținutului Secuiesc

Oficialii Federației Române de Fotbal (FRF) au luat atitudine și au blocat evenimentul care ar fi trebuit să aibă loc cu prilejul inaugurării stadionului modernizat din Miercurea Ciuc. Aici ar fi trebuit să aibă loc un meci amical între naționala Under 18 a Ungariei și o formație inexistentă, nerecunoscută de niciun for național sau internațional, cea a Ținutului Secuiesc (sub 18 ani). La inaugurare va participa și premierul Ungariei, Viktor Orban.

Meciul care a stârnit mari discuții

După ce au aflat despre acest eveniment, ultrașii mai multor echipe din România au luat foc și au amenințat cu represalii. Cei de la Csikszereda au comunicat ulterior că pe teren va fi o echipă U18 a clubului. Dar oficialii de la FRF vor monitoriza meciul și vor verifica dacă jucătorii care intră pe teren chiar sunt legitimați la juniorii grupării din Liga 2.

FK Csikszereda a promovat pe site-ul oficial și pe Facebook partida amicală. Oficialii de la „Casa Fotbalului” au decis să reacționeze și au blocat prezența unei echipe sub denumirea de națională U18 a Ținutului Secuiesc. Așadar, în cele din, urmă meciul care va inaugura noul stadion ar trebui să fie un amical între FK Csíkszereda U18 și Ungaria U18, conform sursei citate.

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră, Federația Română de Fotbal face următoarele precizări:

Meciul la care faceți referire nu a fost aprobat de Federația Română de Fotbal.

Refuzul a venit ca urmare a faptului că jocul propus a fi organizat de către clubul din Miercurea Ciuc nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de jocuri prevăzute de art. 6 alin. 1 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice.

Totodată, Federația Română de Fotbal a oferit clubului FC Csikszereda Miercurea Ciuc două propuneri de evenimente ce pot fi organizate pe stadionul din oraș:

Lotul Under 19 al României să joace un meci de pregătire cu selecționata similară a Ungariei, în luna august.

Lotul Under 16 al României să dispute o dublă amicală cu reprezentativa Muntenegrului în datele de 30 august și 1 septembrie.

Ce a decis Federația Română de Fotbal

Referitor la solicitarea inițială a clubului din Miercurea Ciuc, cea referitoare la organizarea unui meci România U18 – Ungaria U18, această partidă nu se putea organiza având în vedere că programul reprezentativei U18 era deja stabilit, urmând a avea o altă acțiune programată la începutul lunii august, iar jucătorii se aflau în perioada de pregătire cu cluburile de care aparțin.

De asemenea, Federația Română de Fotbal a informat Federația Maghiară de Fotbal, precum și forurile internaționale FIFA și UEFA, despre refuzul său de a oferi acordul pentru partida menționată.

Ulterior, clubul FK Csikszereda a revenit cu o nouă solicitare pentru organizarea meciului dintre selecționata Ungariei U18 și echipa U18 a clubului din Miercurea Ciuc, solicitare pe care FRF a aprobat-o.

Federația Română de Fotbal urmărește cu interes situația și va analiza, dacă va fi cazul, ce se va întâmpla în această seară pe stadionul din Miercurea Ciuc”, au transmis cei de la FRF pentru gsp.ro.