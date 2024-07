Frații Tate nu mai au restricții. Reacția lui Andrew Tate după decizia instanței. Update

Update: După decizia judecătorilor Tribunalului București, Andrew Tate a reacționat într-o înregistrare video, pe contul său de pe platforma X (Twitter). El a acuzat faptul că dosarul penal pentru care a fost trimis în judecată este o făcătură. Totodată, a subliniat că este nevinovat. În înregistrare, realizată printre mașinile de lux pe care le deține, Andrew Tate s-a întrebat retoric în ce destinație să călătorească.

El nu a exclus nici un tur în jurul lumii, cu toate că decizia judecătorilor nu-i permite să călătorească în afara Uniunii Europene.

I AM FREE.

FOR THE FIRST TIME IN 3 YEARS I CAN LEAVE ROMANIA.

THE SHAM CASE IS FALLING APART.$DADDY X THEREALWORLD GLOABL TOUR LOADING -

Will you be there? https://t.co/9TN9VyfzRh pic.twitter.com/LieZl7OF9F

— Andrew Tate (@Cobratate) July 5, 2024