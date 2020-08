UPDATE: „Suntem disperați, nu comunica nimeni cu noi. Noi tre sa stim ce se intamplă cu el, e durerea noastră. Am intrebat daca il putem duce in străinătate, nu ni s-a zis nimic. Vrem sa stim despre el, sa ni se comunice ceva despre starea lui de sănătate. Nou nu vrem să ajungem in situatia asta, sa ne pierdem un frate fără sa stim ce se intamplă cu el. El le-a zis surorilor mele să-l îl ia din spital, că cei de acolo vor să-l omoare”, a declarat Florin Salam la poarta spitalului.

Florin Salam este în culmea dispărerii, după ce fratele său s-a îmbolnăvit cu Covid-19. Conform cancan.ro, Neluțu, fratele lui Salam, era internat la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Floreasca atunci când a contractat coronavirus. Transferat de urgență la Institutul „Matei Balș”, bărbatul se află și acum în stare gravă, intubat. Neluțu suferă de diabet și are și o afecțiune pulmonară, aceste diagnostice îngreunându-i lupta cu Covid-19.

Manelistul se află în pragul disperării, din cauza faptului că de mai multe zile nu a mai primit nicio veste despre fratele său.

Adriana Bahmuțeanu a postat o fotografie pe Facebook, în care mai apar Florin Salam și rude ale manelistului. Aceștia se află în fața spitalului, iar reacția Adrianei este una revoltătoare. „In ziua de azi, mori cu zile in spitale!

Daca ai pe cineva din familie cu probleme de sanatate, nu iti spune nimeni daca ruda ta mai traieste sau nu!!!

Bataia de joc a autoritatilor a revoltat si familia lui Florin Salam, aflata azi in fata spitalului Matei Bals ca sa afle daca fratele marelui artist mai este sau nu in viata!!!”, a scris Adriana Bahmuțeanu.

Cancan.ro mai a mai notat că, în ciuda problemelor personale, Salam este, încă de ieri, nedezlipit de lângă sicriul lui Emi Pian, la vila unde are loc priveghiul.

După ore bune de cântat, Florin Salam nu a mai rezistat în fața emoțiilor și a făcut un gest care i-a impresionat imediat pe cei prezenți. Artistul s-a pus în genunchi în fața sicriului lui Emi, în timp ce cânta printre lacrimi, iar câțiva membri ai familiei au făcut același lucru, la îndemnul său. Manelistul a cântat fără întrerupere toată noaptea trecută, iar durerea i se citea pe chip. La un moment dat, din cauza emoțiilor, a căldurii și a oboselii, Florin a fost la un pas de leșin. Cei de la priveghi l-au scos afară pe brațe pentru a-și reveni.