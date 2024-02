Dmitri Markov, fotograf rus de renume, a murit brusc la 41 de ani

Motivele care au dus la decesul renumitului fotograf rus nu au fost încă dezvăluite.

Se pare că în zilele dinaintea decesului său, Markov a fost supus la presiuni din partea cititorilor de pe rețelele sociale, din cauza opiniei sale despre prietenii săi care au fost chemați să lupte în războiul din Ucraina.

Fotograful folosea canalul său de Telegram pentru a discuta despre persoanele cunoscute care s-au implicat în conflictul din Ucraina.

Dmitri Markov era cunoscut ca fotograf, fotojurnalist și activist și s-a născut în 1982 la Pușkino, aproape de Moscova.

Dmitri Markov a fost arestat în februarie 2021, în timpul manifestațiilor neautorizate care au avut loc după ce liderul opoziției, Aleksei Navalnîi, a fost condamnat la închisoare de către Tribunalul din Moscova.

Peste 1.000 de persoane au fost arestate în timpul protestelor pro-Navalnîi, mai ales în Moscova.

În timpul detenției, a capturat o imagine emblematică care avea să devină un simbol al represiunii și persecuției în Rusia: un ofițer de poliție mascat, aflat sub portretul lui Vladimir Putin, potrivit Meduza.

Oh no, Dmitry Markov, one of Russia’s best photographers, has reportedly died.

Favorite’s the wrong word, but this picture of his, from his arrest at a Navalny protest in 2021, captures what’s happened to Russia in recent years better than any otherhttps://t.co/QXtMvIqCCO pic.twitter.com/uB5ZswTkAj

— max seddon (@maxseddon) February 16, 2024