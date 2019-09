„Scena politică română trece prin permutări foarte puternice, poate o situaţie atipică şi nemaiîntâlnită, cel puţin de la Revoluţie încoace. Trebuie să ne obişnuim şi cu aceste perioade. Eu am fost şi sunt în continuare un puternic susţinător al ieşirii de la guvernare şi al faptului că trebuie în această perioadă şi pe tot parcursul anului viitor să avem posibilitatea să ne exprimăm din opoziţie pentru că atâta timp cât am fost la guvernare, din motive subiective, nu am reuşit de fiecare dată să ne spunem foarte clar punctul de vedere şi cred că decizia luată este una potrivită. Era clar că guvernarea, pe drumul pe care merge, este un drum al pierzaniei. Pot fi 20 sau 22 de semnături din parlamentarii ALDE care vor semna moţiunea. În acest moment suntem în jur de 340 de parlamentari care au semnat moţiunea, suficient pentru a trânti acest guvern, părerea mea este că evoluţia în favoarea moţiunii va fi una pozitivă se vor strânge şi alţi oameni care vor semna sau doar vor vota moţiunea”, a declarat Toma Petcu.

Petcu a mai spus că îi lasă „un gust amar” ceea ce se întâmplă acum pe scena politică.

„Eu îmi doresc ca primarii să fie aleşi din două tururi la anul, e una din condiţiile pe care le pun acestui guvern ca să-l votez, mi se pare corect să revenim la forma iniţială în care primarii sunt aleşi din două tururi, cred că votul trebuie să acopere o paletă cât mai largă din cetăţenii care îşi exprimă dreptul de vot”, a încheiat Toma Petcu, potrivit agerpres.ro

