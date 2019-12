Fosta preşedintă a USR Bucureşti, Roxana Wring a explicat, intr-o postare pe Facebook, cum a fost forțată să colaboreze cu Securitatea.

Roxana Wring, acuzată de CNSAS că a colaborat cu Securitatea, recunoaște, pe Facebook, că a semnat ”hârtii” care i-au fost date de șeful ei din perioada comunistă, scrie g4media.ro

Ea susține că ”este un tip de presiune pe care cei care s-au bucurat de democrație încă din anii copilăriei nu au cum să-l înțeleagă. Eu nu am putut să refuz”.

Roxana Wring, pe care CNSAS a trimis-o in judecată deoarece a dat note la Securitate despre cetățeni străini, a mai mărturisit că nu a colaborat cu Securitatea ca poliție politică și nu a susținut regimul comunist.

Fosta șefă a USR București a afirma că a fost convinsă că nimeni nu avea nimic de suferit de pe urma rapoartelor pe care era obligata să le dea.

Fosta preşedintă a USR Bucureşti, Roxana Wring, a semnat un angajament cu Securitatea, având numele conspirativ „R 21 sau Rodica”.

Ea a furnizat informaţii „prin care se denunțau activități potrivinice regimului totalitar comunist” despre un profesor american şi turişti străini, este scris în cererea de chemare în judecată formulată de CNSAS prin care solicită constatarea calităţii Roxanei Wring de colaborator al Securităţii ca poliţie politică.

,,Am fost urmărită de Securitate în timpul facultății”

,,Astăzi au fost publicate pasaje din dosarul pe care CNSAS l-a trimis la Curtea de Apel București, prin care s-a cerut să se verifice dacă am făcut sau nu poliție politică. Păcat că jurnaliștii nu avut acces și la dosarul de urmărire. Am fost urmărită de Securitate în timpul facultății, am fost urmărită în cei doi ani cât am lucrat la ONT, am fost urmărită și după ce am plecat din țară. Așa că vreau să spun foarte clar că nu am colaborat cu Securitatea ca poliție politică și nu am susținut regimul comunist. Paradoxul anticomunismului românesc este că eu sunt acum pusă la zid și sunt lapidată în piața publică, iar cei care m-au urmărit timp de mai bine de 10 ani primesc pensii speciale și nimeni nu-i deranjează cu nimic. Însă nici măcar asta nu mă doare la fel de tare cum mă doare faptul că unii uită (iar alții n-au cum să înțeleagă) viața de zi cu zi în regimul comunist.

În primul rând, regimul s-a bazat nu pe informatori, ci pe cadrele Securității. Ați auzit despre vreun maior sau colonel de securitate acuzat în instanță sau pus la zid în spațiul public pentru că a făcut poliție politică? Ați văzut vreo încercare instituțională de a face lumină în păienjenișul de forță care a fost Securitatea? NU! Tot ce a putut produce societatea românească în ultimele trei decenii a fost un instrument de deconspirare a foștilor informatori. Însă și acest instrument (condus, ce ironie, de un fost subaltern al lui Vadim Tudor) este prizonierul unei logici politice și este în mare măsură disfuncțional. Cum se poate, de exemplu, ca același om să primească cinci adeverințe de necolaborare cu Securitatea, iar a șasea să-l scoată colaborator? Știu explicațiile, știu despre arhive. Întreb însă ce valoare mai au adeverințele CNSAS atâta vreme cât cel pe care l-am avut timp de 10 ani președinte a fost acuzat în cele din urmă ca ar fi fost colaborator al Securității.”, a scris Roxana Wring, pe Facebook.

