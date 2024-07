International Focurile de artificii din SUA, o mare problemă pentru calitatea aerului







Milioane de tone de artificii sunt aprinse în fiecare an pentru a marca Ziua Independenței în SUA. Astfel, calitatea aerului are de suferit.

În fiecare an, americanii aprind aproape 136 000 de tone de artificii. În 2022, această cifră a crescut la peste 460 de milioane de kilograme (209 000 de tone) de artificii. Aceasta înseamnă multe explozii și scântei - dar și mult fum și deșeuri. Cele din urmă pot dăuna nu numai planetei, ci și plămânilor oamenilor din apropiere.

Artificiile există de mii de ani. Mulți istorici cred că primele petarde au apărut în China în secolul al II-lea î.Hr. Dar acum începem să înțelegem amploarea impactului pe care îl au asupra faunei sălbatice, mediului și sănătății umane.

Sunt nocive pentru sănătatea noastră?

Deși cea mai mare parte a atenției asupra pericolelor focurilor de artificii se concentrează asupra rănilor cauzate de arsuri și explozii, există și alte efecte de mare amploare ale acestor spectacole festive, în special atunci când sunt declanșate în cadrul unor manifestări de amploare, cum ar fi sărbătorile de 4 iulie și Anul Nou.

Cu siguranță, rănile provocate de incendii au crescut în ultimii ani, bărbații reprezentând 70% dintre persoanele rănite. De asemenea, 66% dintre rănile din SUA au loc în săptămânile dinaintea și după 4 iulie.

Însă Peter Brimblecombe, profesor de științe ale mediului la Universitatea East Anglia din Regatul Unit și care locuiește în Waikiki, Hawaii, a publicat în 2023 o lucrare în care analizează modul în care artificiile pot contribui și la poluarea aerului cu particule.

Artificiile generează cantități mari de fum. Acestea pot avea un impact negativ adesea vizibil asupra calității aerului. Însă, ele eliberează și alți poluanți care sunt mai greu de văzut.

În unele zone, concentrația de poluare cu particule fine cunoscute sub denumirea de PM2,5 poate fi de 1,5 până la de 10 ori mai mare decât în mod normal în noaptea de 4 iulie și în ziua următoare, conform unui studiu privind calitatea aerului în California în 2019 și 2020. Aceste particule fine de funingine au fost legate de o serie de probleme de sănătate, inclusiv astm.

Un alt studiu realizat în 2015 în 315 locații din SUA a arătat că concentrațiile de PM2,5 au fost în medie cu 42% mai mari la nivel național în timpul sărbătorii de 4 iulie. În zonele cele mai afectate - cele mai apropiate de marile focuri de artificii - concentrația de PM2,5 aproape s-a cvadruplat.

Artificiile eliberează numeroși poluanți atmosferici

Focurile de artificii eliberează și o cantitate mare de alți poluanți atmosferici. Mai exact, este vorba despre: dioxid de sulf, dioxid de carbon și monoxid de carbon, alături de particule. Metalele grele, care dau artificiilor culorile lor strălucitoare, sunt, de asemenea, toxice. Iar testele efectuate pe șoareci au arătat că particulele poluante care conțin aceste metale pot fi nocive.

Persoanele expuse la niveluri ridicate de poluanți atmosferici au prezentat o prevalență crescută a tusei cronice, a flegmei și a dificultăților de respirație. Prin urmare, prezintă un risc crescut de a dezvolta astm, cancer pulmonar și alte boli respiratorii. Dar nu există neapărat o legătură directă între focurile de artificii și efectele pe termen lung asupra sănătății. Deși, pirotehniștii pot fi expuși la aceste probleme de sănătate pe termen lung. Pentru publicul larg, majoritatea efectelor focurilor de artificii sunt pe termen scurt, explică Brimblecombe.

„Legătura cu sănătatea este mai greu de stabilit, dar cred că suferă mai mult lucrătorii decât publicul larg”, spune el. „Cu toate acestea, există unele dovezi din Islanda că atacurile de astm au crescut. Însă, statisticile sunt slabe, deoarece puțini oameni trăiesc în Islanda.”

„Cei cu expunere respiratorie pot fi afectați de episoade scurte de concentrație ridicată”, adaugă el. „Și rămânerea în vânt față de afișaje ar putea limita [această] expunere”.

Unii oameni de știință au estimat că mai multe sute de milioane de persoane din întreaga lume sunt expuse la fumul de artificii în fiecare an, deși este greu de spus cât de exactă este această cifră.

O lucrare care studiază modul în care artificiile afectează sănătatea respiratorie a subliniat necesitatea unor cercetări suplimentare, în special în ceea ce privește impactul artificiilor asupra celor care suferă de astm și alte boli respiratorii.

Impactul asupra planetei

Focurile de artificii pot declanșa, de asemenea, incendii de vegetație care conduc la o poluare a aerului de durată mult mai lungă și pe scară largă. O analiză a incendiilor de vegetație de pe terenurile federale din SUA pe o perioadă de 37 de ani începând cu 1980 a constatat că 11 294 din cele aproape 600 000 de incendii din acea perioadă puteau fi atribuite artificiilor. Două treimi dintre acestea au avut loc în perioada de două săptămâni din jurul datei de 4 iulie.

Incendiile mari de vegetație pot trimite poluarea la mare înălțime în atmosferă, făcând-o să se răspândească pe mii de kilometri, timp în care aceasta poate deveni mai toxică.

Dar artificiile generează și alte deșeuri care durează mult mai mult după ce acestea se sting și fumul se risipește.

Un studiu realizat de US Geological Survey și National Park Service a constatat că probele de apă prelevate din jurul Muntelui Rushmore în perioada 2011-2015 au indicat niveluri ridicate de perclorat, care este utilizat ca propulsor în artificiile de artificii, în zonele în care au avut loc spectacole de artificii de Ziua Independenței între 1998-2009.

De asemenea, s-au constatat niveluri ridicate ale acestei substanțe chimice în solul de unde au fost lansate artificiile și unde au aterizat resturile de rachete. Un alt studiu efectuat în 2007 pe un lac din Ada, Oklahoma, a arătat că nivelurile de perclorat au crescut de până la 1 028 de ori față de nivelurile observate în zilele precedente după focurile de artificii din 4 iulie. A fost nevoie apoi de 20-80 de zile pentru ca contaminarea să revină la nivelurile de fond.

Există temeri că această contaminare poate ajunge în apa potabilă, unde niveluri ridicate de perclorat pot interfera cu funcția tiroidiană umană.

Numeroase probleme cauzate de focurile de artificii

Dar există și alte probleme care provin din resturile fizice lăsate în urmă de focurile de artificii.

„Cercetările privind poluarea cu materiale plastice provocată de focurile de artificii iau amploare”, spune Elizabeth Westhead, bioscientist la University of East London, Marea Britanie. Westhead este coautor al unui studiu privind nivelurile de microplastice din râul Tamisa din Londra în perioada Anului Nou. „[Există] tot mai multe dovezi cu privire la impactul lor asupra mediului”, spune ea.

Westhead și colegii ei au studiat o porțiune a râului Tamisa în apropiere de Westminster, unde au loc artificiile anuale de Anul Nou. Ei au constatat că microplasticele erau "semnificativ mai mari" în zonă după artificiile dramatice din 2020. Studiul a constatat că microplasticele au crescut cu mai mult de 1 000% într-o perioadă de 24 de ore.

„Acest aflux ridicat pe termen scurt de microplastice provenite de la focurile de artificii va avea un impact negativ asupra ecologiei râului și a căilor navigabile învecinate”, spune autorul principal al studiului, Ria Devereux, cercetător în domeniul durabilității la University of East London. „Am fost curioasă, mai ales că nu am întâlnit nicio literatură despre microplasticele din focurile de artificii. Mă așteptam la unele microplastice, dar nici pe departe la cantitatea pe care am găsit-o.”

„Cred că am fost cu toții șocați de faptul că atât de multe microplastice au intrat în sistemul de apă de la un foc de artificii de 15 minute.”

Studiul este semnificativ, explică Devereux, deoarece microplasticele și polimerii chimici pot fi absorbiți de animalele acvatice și marine, ajungând în lanțul alimentar.

Fauna sălbatică suferă

Este bine cunoscut faptul că câinilor le este frică de focurile de artificii. Dar studiile au arătat impactul devastator pe care îl pot avea și asupra păsărilor.

Un studiu care a urmărit gâștele arctice din Europa a constatat că, într-un ajun de Anul Nou, păsările și-au părăsit brusc locurile de dormit și au zburat spre zone îndepărtate - până la 500 km (311 mile) fără odihnă. Iar impactul a durat mult după Revelion. Păsările nu s-au mai întors niciodată la locurile lor de dormit inițiale. Într-un caz extrem, sute de păsări, în principal stârci, au fost găsite moarte pe străzile Romei după un foc de artificii de Anul Nou din 2021. În 2011, aproximativ 5 000 de mierle moarte au căzut din cer într-o singură noapte într-un orășel din Arkansas, după ce au fost speriate din locurile lor de dormit nocturn și au zburat în copaci și case. Oficialii din domeniul vieții sălbatice au dat vina pe focurile de artificii.

Potrivit unui studiu, calendarul anual al unor focuri de artificii de mare amploare, cum ar fi 4 iulie și Revelionul, coincide cu comportamentul de reproducere și migrație al animalelor sălbatice, ceea ce poate avea efecte pe termen lung asupra populației animalelor.

O opțiune sustenabilă

Există artificii ecologice - acestea au un combustibil pe bază de azot cu ardere curată, care produce puțin fum. Există, de asemenea, încercări de a găsi alternative la metalele grele dăunătoare, fără a pierde scânteile viu colorate care fac artificiile atât de atrăgătoare. „În prezent, accentul se pune destul de mult pe eliminarea metalelor grele care au un impact asupra ecosistemului. Acest lucru a condus la artificii mai puțin poluante”, spune Brimblecombe.

Dar, sunt încă zgomotoase.

Spectacolele cu laser și dronele sunt doar câteva dintre alternativele care au fost folosite. Acestea sunt reutilizabile, nu au emisii și sunt silențioase. Totuși, dronele nu sunt lipsite de dezavantaje - și ele deranjează animalele sălbatice.

Așa cum au rezumat cercetătorii unui studiu privind impactul artificiilor asupra calității aerului urban. „Depinde de comunitățile locale implicate să decidă în mod echilibrat dacă această formă de distracție merită cocktailul atmosferic riscant pe care îl generează”, potrivit BBC.