Florin Piersic a mers pentru prima oară la filmări, după mai bine de șase luni de izolare.

Actorul a fost prezent la filmările pentru emisiunea de Crăciun pe care Antena 1 o va difuza anul acesta. Cel care a făcut public acest lucru a fost nimeni altul decât prezentatorul Dan Negru, conform cancan.ro.

Acesta a postat pe o rețea socială o imaginea alături de Florin Piersic, însoțită de un mesaj special.

„Am filmat ieri Crăciunul cu puștiul ăsta.

Între 48 și 84 nu se simte diferența.

Filmez cu ăsta micu’ de mulți ani.

E mereu același Benjamjn Button și strania lui tinerețe.

Celor mulți care se întrebă mereu cum arată, le dau un pont: fotografia e făcută ieri, înaintea filmării, adică, fără machiaj.

Pentru că BUCURIA e cel mai bun machiaj!”, a scris Dan Negru.

Sursa citată mai notează că, de mai bine de șase luni, Piersic nu a mai urcat pe scena teatrului. Actorul se teme ca nu cumva să contracteze coronavirus, așa că a preferat să ia măsuri de precauție drastice.

Medeea Marinescu, colega sa de breaslă, declară faptul că spectacolele din timpul verii, pe caniculă, nu i-ar fi priit deloc actorului, care a ajuns la venerabila vârstă de 84 de ani.

„Eu am jucat câteva spectacole în perioada aceasta, şi pe căldură, însă nu este bine. Ar fi fost un risc mare pentru Florin – şi virusul, şi canicula. În ultima perioadă, a crescut foarte mult numărul bolnavilor şi am decis să suspendăm spectacolele. În august aveam patru reprezentanţi, plus cele din septembrie, însă situaţia este incertă şi pentru luna respectivă”, a dezvăluit Medeea Marinescu, pentru Click!.

„Florin este în mare vervă şi abia aştepta să urce din nou pe scenă, mai ales că de aproape şase luni n-a mai jucat. El era însă cel mai expus dintre noi, riscurile sunt prea mari”, a mai dezvăluit actrița și prietena sa.