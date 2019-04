Premieră! Un român va fi decorat de Regina Elisabeta. Care sunt meritele lui Florin Morariu

Regina Elisabeta a II-a îl decorează, vineri, pe Florin Morariu. Acesta devine primul român decorat de actualul monarh al Marii Britanii. El va primi o medalie pentru curajul său.





Florin Morariu a plecat, joi dimineață, spre Londra pentru a primi o medalie de curaj din partea Reginei Elisabeta a II-a. Este primul român care este decorat de actualul suveran al Marii Britanii pentru faptele sale eroice.

Potrivit Libertatea, înainte de a urca la bordul avionului, acesta a stat de vorbă cu jurnaliștii și a povestit cum s-a pregătit pentru această zi.

Florin Morariu este cel care a pus pe fugă teroriștii în timpul atacului din Borough Market din iunie 2017. Acesta va primi distincția „Commendation for Bravery” din partea reginei Elisabeta a II-a.

De asemenea, i se va acorda o distincție pentru curaj, care nu a mai fost oferită niciunei persoane de 25 de ani. Florin Morariu va fi decorat în cadrul unei ceremonii, care va începe la ora 12:00 (ora României). Nu va primi distincția chiar din mâinile suveranei, ci din partea unui reprezentant al acesteia.

Redăm interviul cu Florin Morariu:

„ – Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți decorat la Londra, din partea Reginei?

– Îmi aduce onoare și multă emoție. E ceva cu care te întâlnești, probabil, o dată în viață. Chiar acum sunt în aeroport, mă îndrept spre Londra și, ca de fiecare dată, am așa … O tensiune. De data asta, simt ceva pozitiv.

– La ce vă referiți când spuneți „o tensiune”?

– Am mai fost la Londra de patru-cinci ori de atunci. Pe românește, am o vibrație în tot corpul, simt ceva deosebit știind că mă întorc în acele locuri, unde, de voie, de nevoie, am fost implicat.

– Ce detalii știți despre evenimentul de mâine?

– Am fost anunțați încă din iunie anul trecut că vom fi decorați, doar că nu se știau detalii. Acum o lună și jumătate am primit invitația și mâine va fi marele eveniment.

Curs VALUTAR, 4 aprilie! Euro, in continua SCADERE! Fara PRECEDENT ce se intampla zilele astea cu moneda

Pagina 1 din 2 12