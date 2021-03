Florin Cîţu, despre paşaportul de vaccinare.

„Ar însemna o discriminare pentru cei care vor să se vaccineze şi nu pot. În România, persoanele care se vaccinează primesc un certificat care are şi un cod unic. Avem deja această dovadă. În ceea ce priveşte un paşaport de vaccinare am spus că, până în momentul în care nu am dat şansa tuturor cetăţenilor români să se vaccineze, nu văd sensul acestui paşaport de vaccinare.

Ar însemna o discriminare pentru cei care vor să se vaccineze şi nu pot. Deci până în momentul în care nu vom da şansa tuturor nu avem nicio discuţie, dar pentru cei care se vaccinează trebuie să existe acel certificat de vaccinare în continuare”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat despre subiect marţi la Craiova.

Premierul Florin Cîţu a mai afirmat că plata personalului medical care lucrează în centrele de vaccinare a întârziat nepermis de mult, iar coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghiţă a trimis o notificare către Ministerul Sănătăţii, instituţie care a transmis că plata va fi făcută în următoarele zile.

„Am cerut ieri (luni -n.r.) domnului Gheorghiţă o inforrmare pe această temă. A trimis ieri o notificare către Ministerul Sănătăţii. Ministerul Sănătăţii a spus că se va face plata în următoarele zile. Da, e adevărat că a întârziat nepermis de mult”, a declarat Florin Cîţu, întrebat marţi la Craiova despre faptul că medicii şi asistentele din centrele de vaccinare au avertizat că nu vor mai lucra de la 1 aprilie deoarece nu au fost plătiţi.