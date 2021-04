Luni seară, după tragedia de la Spitalul Victor Babeș din Capitală în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața, premierul Florin Cîțu a convocat o ședință de urgență la Palatul Victoria.

În urma întâlnirii pe care a avut-o cu Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne și Raed Arafat, șeful DSU, premierul Florin Cîțu a declarat că responsabilii statului fug de comunicare și că cetățenii ar trebui să beneficieze de informații mai transparente. De asemenea, premierul a mai spus că vinovații trebuie să plătească.

Redăm principalele declarații ale premierului Florin Cîțu

„Trei persoane au decedat. Nu știm de ce. Condolențe familiilor. A început și o anchetă. Am vorbit și cu ministrul Afacerilor Interne. Am cerut o anchetă cât mai rapidă. Suntem în război cu această pandemie de peste un an. presiunea pe spitale este foarte mare. Campania de vaccinare este singura soluție.

Am văzut că reprezentanții statului fug de comunicare. Cetățenii au nevoie de comunicare. Tocmai de aceea l-am adus pe domnul Arafat, să explice ce s-a întâmplat. Avem nevoie de mai multă comunicare. responsabilii vor plăti”, a spus premierul.

Primul oficial pe care premierul Florin Cîțu l-a adus în fața opiniei publice pentru a explica de ce s-a produs tragedia de la Victor Babeș a fost Raed Arafat, secretar de stat la MAI și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență.

Declarațiile lui Raed Arafat

„În primul rând transmit condoleanțe. Ce spun acum poate fi modificat în funcție de ce date vor apărea. Ce vă spun acum e ce știu la acest moment. TIR-urile de ATI sunt fabricate ca să funcționeze în 2 modalități. Una este total independentă pe butelii de oxigen și generator propriu, când funcționează câteva ore.

Când funcționează pe perioadă mai lungă, ele se conectează la sursa de oxigen permanentă de regulă a spitalului. Intră în camera tehnică. Acolo există reductoare, care controlează presiunea de oxigen”, a spus Raed Arafat.

„Presiunea nu trebuie să fie lăsată să urce în jur la 5,8 maxim. Azi la un anumit moment presiunea a crescut peste 6. Cum? De ce? Asta face obiectul anchetei. Ventilatoarele care sunt de fabricație americană, când se depășește 6 bari intră în sistem de autoprotecție și se opresc.

Asta se pare că s-a întâmplat azi când ventilatoarele s-au oprit toate. Colegii au lucrat imediat să remedieze situația și să ventileze pacienții. Nu erau toți intubați.

Era un reprezentant al firmei care întreține ventilatoarele în curtea spitalului, dar nu a dorit să intre în TIR și să ajute, pentru că erau pacienți COVID. A preferat să rămână afară și să dea anumite indicații colegilor din TIR”, a mai spus șeful DSU.

„La acest moment este o anchetă a Poliției Capitalei care va stabili ce s-a întâmplat. Compania care a verificat ventilatoarele ulterior, clar că în jurul 16.25 ora României s-ar fi crescut presiunea brusc peste 6. Asta explică clar urgența care a apărut. Personal am aflat după ora 17.00. S-a ținut legătura și de către mine și dr. Călin Alexandru cu managerul de la spital, s-au trimis echipaje acolo.

Ulterior s-a ținut legătura și cu ministrul Sănătății. Instalația la TIR se face de firme autorizate și este făcut de o firmă specializată contractată de spital, de primărie. TIR-ul a funcționat luni de zile în Argeș”, a mai spus Arafat.

