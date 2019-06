Cine l-a înscris pe Florin Călinescu în PSD. Pasiunea care i-a adus probleme actorului

Florin Călinescu a fost, pentru câteva minute, membru al PSD. I s-a tras, se pare, de la marea sa pasiune: fotbalul și echipa Rapid.





Site-ul de știri DC News a lansat un zvon potrivit căruia marele actor ar fi hotărât să se înscrie în PSD. Potrivit aceleiași surse, condamnarea lui Liviu Dragnea la închisoare l-ar fi determinat să ia o decizie în acest sens.

La câteva minute după apariția acestui zvon, Florin Călinescu a ținut neapărat să precizeze că nu este membru PSD și al niciunui alt partid.

„Dacă eu sunt prieten cu Dan Tudorache şi mai merg pe stadion la Rapid cu dumnealui, nu înseamnă că sunt membru PSD. Şi în campania electorală apăreau informaţii că eu candidez ba din partea PNL, ba USR, PMP, etc. Numai că pe mine nu mă întrebase nimeni. Uite că au trecut europarlamentare, eu nu am candidat, dar se pare că tot mai sunt zvonuri. Probabil cineva m-a văzut cu Dan Tudorache şi o fi presupus că sunt membru PSD. Nu, răspunsul este NU, nu sunt membru PSD.”, a declarat Florin Călinescu.

„Cine a zis aşa ceva să vină să arate şi carnetul de partid, adeziunea semnată, nu aşa se face? Cine a dat informaţia asta nu poate să producă şi alte documente, că aşa se face. Dacă nu există astea, înseamnă că nu m-am înscris.”, a mai declarat actorul, citat de DCNews.

„Partidul trebuie să folosească asta ca să-și facă imagine, nu? Păi ce, m-am înscris pe sub mână? Nu facem puțină audiență? PSD, PNL, USR, oricine. Nu vor să facă audiență? Am fost cândva în PNL și am luat 14.000 de voturi și le-a luat Tăriceanu și i le-a dat lui Diaconu, care a obținut 9.000 de voturi și i s-a dat mandat. Dacă mă înscriu într-un partid, pentru că sunt și eu regizor și scenarist, facem un eveniment cu ștaif. Aș face și un promo. Deci da, am mâncat o ciorbă de burtă bună, iar Dan una de găină.”, a declarat Florin Călinescu.

Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare de completul de 5 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Sentința este definitivă. Astfel, judecătorii au menținut condamnarea din prima instanță. Totodată, Liviu Dragnea trebuie să plătească 23.414 lei despăgubiri civile.

