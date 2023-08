Ilan Laufer, fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, soţia sa, Alina, şi cei doi copii ai familiei au fost răniţi într-un accident rutier. Acesta a declarat că fiul său a suferi lovituri grave la cap și că a ajuns la spital.

Noi am “scăpat” cu sternul și câteva coaste fisurate și contuzionate, lovituri la mâini și la picioare, dar suntem cât se poate de ok, după un asemenea accident. Mulțumesc personalului de pe ambulanță și celor din spital care au grijă de mine și de familia mea. Vouă vă mulțumesc încă o dată că îmi sunteți alături!”, a scris Ilan Laufer pe Facebook .

„Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele de susținere și pentru rugăciunile direcționate către sănătatea familiei mele, au contat enorm! Azi am primit o veste extraordinară de la doctori, Nathaniel se află în afara oricărui pericol. Mititelul a fost cel mai rău accidentat dintre noi toți, a suferit fracturi la nivelul feței și lovituri grave la cap.

Alina Laufer s-a ales cu un traumatism lombar din cauza centurii de siguranță și dureri mari în zona pieptului și a picioarelor. Fiul lui Ilan are piramida nazală fracturată, iar fetița a suferit un traumatism facial ușor. Fostul ministru al Mediului de afaceri și antreprenoriat a prezentat traumatisme torace anterior și lombar.

„Da, da, am avut accident, a trecut. Cel mic are piramida nazală fracturată și, mă rog, pe mine și pe Ilan ne-au lovit foarte tare centurile. (…) Cam asta e ideea, eu nu am traumatism lombar. În zona pieptului mă doare pe mine și la picior. Suntem încă la spital, trebuie să stăm internați 24 de ore după accident.”, a declarat Alina Laufer.