„Conflictul este necesar. Este o mare greșală a decide dupa sondaje. Să decida organizațiile și să avem candidat care să aduca pace, liniste(…). A fi bătăios nu înseamnă că ești lipsit de respect, nu înseamnă că ai doar gura mare fără a avea argumente, întotdeauna trebuie să ai argumente și apoi să ai demnitatea să ți le susții, să nu ai scheleți în dulap, să nu ai grupuri de interese care te manipulează, care te dirijează și care până la urmă pot să schimbe total soarta partidului. Dar dacă se dorea sincer o dezbatere corectă la reclădirea PSD-ului, trebuia să vorbim între noi, dar nu cu liniile trasate cu două-trei zile înainte. Nu trebuie să luam personal luările de poziție. Dacă vrem să aflăm adevărul din orice situație în primul rând trebuie să spunem tot ce gândim sincer, fără teama că ni se taie din nou bugetul, că ni se taie proiectele, că sunt dați afară oameni pe care i-am recomandat”, a explicat Gabriela Firea la România TV.

„Nu pot să mă alătur celor care gândesc de următoarea manieră: haideți să meargă doamna premier în candidatură, are procentul real sub partid, chiar dacă cu niște eforturi de reorganizare va obține un procent fix cât partidul, adică 26 % cât se spune acum, sau că e o mare performanță creșterea, că am auzit zilele trecute că este pe trend de creștere, avea 15% acum o lună și acum are 17% și lasă să greșească actuala conducere și venim noi din urmă și preluăm partidul. Teama mare este că poate merge și pe acest truc, dar cu ce riscuri? Vor prelua un partid cu 10%. Cei care păsuiesc conducerea partidului au introdus acest element, care mi se adresează, să alegem un candidat neconflictual care să nu deranjeze pe nimeni, nici la interior, nici la exterior. Păi într-adevăr, vom rezolva și cu șefii cu un președinte neconflictual, vom rezolva și cu vizele pentru Statele Unite tot cu un președinte neconflictual, ne vom duce să facem figurație la marile reuniuni internaționale tot cu blândețe cu o atitudine conciliantă”, a conchis Primarul General.

