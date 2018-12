Gabriela Firea a INSPECTAT GAZONUL de pe „Arena Națională”. CONCLUZIA primarului general

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a controlat, astăzi, starea gazonului de pe „Arena Națională”, după cele două luni în care suprafața de joc s-a aflat în reparație.





Edilul Capitalei a concluzionat, după control, că starea gazonului este bună, iar primul meci care se va disputa pe „Arena Națională” va fi derby-ul dintre FCSB și CFR Cluj (22 decembrie).

„În acest moment, cum puteți vedea și dumneavoastră, arată într-adevăr cum trebuie să arate orice gazon să corespundă standardelor FIFA și UEFA. Am luat această decizie de închidere, nu ușor, dar era necesară. Nu ar fi putut fi realizate profesionist decât întrerupând orice activitate. Nivelare și fertilizare a gazonului astfel încât să corespundă condițiilor tehnice și să aibă un aspect normal, dar să corespundă și pentru siguranța jucătorilor asigurate și garantate pe o arenă națională. Ne dorim să nu se mai repete astfel de incidente. Nu ne-a făcut plăcere să închidem Arena. Noi am spus două luni, dar au făcut într-o lună ceea ce se putea realiza în două luni. Am înțeles că există o solicitare la Primăria Capitalei pentru meciul dintre FCSB și CFR Cluj și cred că se va putea juca. Sunt condiții optime”, a declarat Gabriela Firea.

