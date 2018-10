UMILINȚĂ și SĂRĂCIE pentru finul REGELUI MANELELOR. VREA la ÎNCHISOARE pentru că totul e GRATIS. Cum a ajuns la SAPĂ DE LEMN

Finul lui Adi Minune, regele manelelor din România, e hotărât să meargă la închisoare. Acesta susține că „închisoarea este plăcerea lui, totul fiind gratis”.





„Ioan Căldăraș, finul lui Adi Minune, celebrul manelist, nu mai are liniște! Disputa pe care a început-o, în urmă cu mai bine de un an, cu temutul clan Viscol, este departe de a se fi încheiat. Căldăraș, numit și David, a primit o condamnare de un an și jumătate, dar se consideră nedreptățit.

Cale de împăcare nu există. Ioan Căldăraș, zis David Turcu, și Iulian Boț, liderul clanului Viscol, se află la cuțite și nu trece o zi fără să se atace. David, care i-a fost mână dreaptă celebrului lider, s-a „refugiat” în Italia, pentru a estompa scandalul care ajunsese la un pas de război”, scrie Cancan .

„Uite, am luat un an și șase luni de pușcărie, dar nu-i problemă. O să mă întorc de acolo și mai vorbim, în libertate. În România vorbim. Eu mă predau, sunt puternic. Pentru mine, pușcăria e o plăcere, cazare gratis, mâncare gratis, căldură gratis”, este mesajul ironic al lui Ioan Căldăraș.

