Deutsche Telekom face deja pași mari în ceea ce privește numărul de conexiuni rezidențiale prin fibră optică. Informațiile sunt furnizate într-o analiză prezentată în această săptămână pe site-ul companiei.

Conform acesteia, în anul 2020, Deutsche Telekom a dublat numărul de gospodării care pot primi FTTH (fiber to the home) la peste jumătate de milion. În viitor, acest număr va crește cu aproximativ două milioane de gospodării pe an. Obiectivul Telekom este de a se asigura că toate gospodăriile din Germania au acces direct la rețeaua de fibră optică până în 2030, grupul având de departe cea mai mare contribuție la acest obiectiv. Telekom stabilește acum calea de urmat pentru acest obiectiv și se concentrează pe investiții, inovații și cooperare.

În comunicațiile mobile, 5G este motorul în dezvoltarea rețelelor în bandă largă. Două treimi din oamenii din Germania pot folosi acum 5G în rețeaua Telekom. 45.000 de antene transmit deja semnal 5G. Și aici, Deutsche Telekom intenționează să continue expansiunea rapidă. În anul următor, 5G va atinge o rată de penetrare de 80% din populație. Până în 2025, ar trebui să fie de 99% – așa cum a fost anunțat.

„Telekom își respectă promisiunile. Acest lucru se aplică în special extinderii rețelei. În prezent, rețeaua Telekom își demonstrează valoarea. A fost decizia corectă de a pune fibra optică pe fiecare stradă și astfel de a permite conectarea prin rețelele rapide Telekom a peste 80% dintre gospodării. Birourile la domiciliu sunt posibile în întreaga țară. Acum vine următorul pas: Fibra optică pentru acasă și 5G. Și aici avem un plan pe care îl lucrăm pas cu pas. În ciuda coronavirusului, extinderea rețelei se face la viteză maximă”, spune Tim Höttges, CEO al Deutsche Telekom. „Și pentru a ne asigura că toată lumea din Germania face parte din ea în viitor, acum începem cu adevărat munca. Pentru a realiza acest lucru, de ani de zile investim în jur de cinci miliarde și jumătate de euro pe an în rețeaua noastră din Germania”.

Rată mare de expansiune pe fibră optică

Anul acesta, Telekom a făcut deja posibil ca aproximativ 600.000 de gospodării să utilizeze conexiuni cu fibră optică. Acest număr este de peste două ori mai mare decât în ​​anul precedent (270.000). În total, Telekom oferă acum conexiune FTTH pentru două milioane de gospodării. În medie, alte două milioane vor fi adăugate anual, începând cu 2021. Grupul crește astfel în mod masiv rata de expansiune. Automatizarea proceselor de extindere și cooperarea cu partenerii vor lua o nouă dimensiune. Dar pentru asta sunt importante și condițiile favorabile investițiilor. În acest context, Deutsche Telekom salută cererea autorității de protecție a consumatorilor de a elimina dreptul de suprataxare a serviciilor. La urma urmei, libertatea de alegere a chiriașilor asigură o concurență mai bună pentru tehnologia de ultimă generație și prețuri bune.

„Construim pentru digitalizare în Germania. Cu cât sunt mai bune condițiile-cadru pentru investiții, cu atât mai bine se va desfășura extinderea rețelelor de fibră optică. Noile tehnologii și vremurile moderne necesită răspunsuri noi și flexibile”, spune Tim Höttges. „Ceea ce ne ajută suplimentar cu extinderea sunt, de exemplu, aprobări rapide. Pe de altă parte, acceptarea metodelor alternative de așezare dincolo de ingineria civilă ar simplifica și accelera multe lucruri. Dar necesită și un angajament clar din partea concurenței față de FTTH. Aceasta este o sarcină pentru întreaga societate pe care trebuie să o abordăm împreună. Și noi ne-am învățat lecția și ne concentrăm mult mai puternic pe cooperare, în special cu furnizorii locali”.

13.000 de angajați lucrează în fabrica de fibră

În viitor, pe lângă instalarea cablurilor de fibră optică, accentul va fi pe producerea de conexiuni de fibră optică în cantități mari. Aceasta va crea o fabrică de fibră optică, așa-numita “fabrică de fibră”. Scalarea asociată a proceselor este necesară pentru a realiza creșterile planificate. Acest lucru se datorează faptului că expansiunea FTTH va continua într-un ritm mult mai rapid. Aproximativ 13.000 de persoane sunt angajate în fabrica de fibră Telekom Technik.

„FTTH este cheia următoarei creșteri a digitalizării. Ne-am revoluționat procesele pentru a realiza acest lucru”, spune Srini Gopalan, membru al Consiliului de administrație al Deutsche Telekom responsabil pentru piața germană. „Fabrica noastră de fibră decolează cu adevărat. Aceasta înseamnă că, în viitor, vom aduce fibra direct acolo unde va fi nevoie, din ce în ce mai mult: în gospodării, afaceri și școli. În oraș dar și la țară”.

Construim peste tot

În prezent, Telekom a pus deja 575.000 de kilometri de fibră optică. O mare parte din aceasta se află în noi zone de dezvoltare. În fiecare an, Deutsche Telekom acționează în aproximativ 2000 de noi zone de dezvoltare, conectând în jur de 170.000 de gospodării. Până în 2023, 3.000 de parcuri de afaceri vor fi, de asemenea, conectate la rețeaua de fibră optică. Digitalizarea școlilor este, de asemenea, importantă. Deutsche Telekom poate oferi deja 17.000 de școli cu conexiuni de până la 250 Mbit/s. În următorii trei ani, cel puțin una din patru școli va primi o conexiune cu fibră optică numai de la Deutsche Telekom.

Unirea forțelor

Deutsche Telekom continuă să se bazeze în mare măsură pe cooperarea cu alte companii pentru a-și extinde rețeaua de bandă largă. „Digitalizarea Germaniei este o sarcină pentru societate în ansamblu”, spune Srini Gopalan, „motiv pentru care trebuie să ne unim forțele în toate domeniile. Folosim toate formele de cooperare și lucrăm deja cu succes cu partenerii: de la operatorii de rețele locale până la concurenții noștri. Numai împreună putem atinge obiectivul nostru de a furniza fibră optică întregii Germanii”.

Noul router Speedport cu modem gigabit și afișaj încorporat

Digitalizarea trebuie să ajungă în sufragerie. Acesta este motivul pentru care Deutsche Telekom oferă acum noul Speedport Smart 4 Plus. Speedport-ul poate fi conectat direct la un cablu din fibră optică și are un modem gigabit integrat. Dispozitivul este, de asemenea, primul router cu un ecran OLED care afișează în mod convenabil informații despre funcții. Cu Wi-Fi 6 Speedport are la bord cea mai recentă tehnologie WLAN. Datorită tehnologiei WLAN mesh integrată, routerul aduce un semnal WLAN continuu în toate camerele. Speedport Smart 4 Plus este comercializat împreună cu o nouă conexiune cu fibră optică de la Deutsche Telekom la http://www.telekom.de/jetzt-glasfaser.

Un nou dispozitiv este, de asemenea, disponibil pentru Speedport-uri existente sau routere fără modem integrat de fibră optică: noul Modem Gigabit 2 pentru conectarea flexibilă a unui router Speedport la conexiunile în fibră optică de la Deutsche Telekom. Acesta acceptă lățimi de bandă de conexiune de până la 2 Gigabit/s și se așteaptă să fie disponibil în februarie 2021.

5G: cea mai rapidă expansiune din istoria comunicațiilor mobile

Rețeaua 5G a Telekom continuă să crească constant. Deja două treimi din populația Germaniei poate folosi noua tehnologie. În total, tehnicienii au pregătit aproximativ 45.000 de antene pentru 5G.

„Niciodată nu am reușit să configurăm o nouă tehnologie de rețea mai rapid decât acum cu 5G. Faptul că la puțin peste un an de la licitația de frecvență, două treimi din populație pot folosi deja 5G este cea mai rapidă expansiune din istoria comunicațiilor mobile. Telekom este motorul 5G în Germania. Iar 2020 a fost în mod clar anul 5G”, spune Srini Gopalan.

Cu 5G, Deutsche Telekom combină expansiunea în două benzi de frecvență. Pe frecvența de 2,1 GHz, cu acoperire ridicată, vom aduce conexiuni mobile în bandă largă în special în zonele rurale. De exemplu, insula Helgoland din larg are acum și acoperire 5G. Frecvența de 3,6 GHz oferă 5G de mare viteză, unde mulți oameni se deplasează într-o zonă mică, cum ar fi în orașele mari. Acum este folosit și pe aeroportul din Frankfurt. Tehnologia va fi instalată și pe aeroportul BER din Berlin. Tot noi sunt și antenele 5G Highspeed din Bremen, Hanovra și Nürnberg. Aceasta înseamnă că 13 orașe majore beneficiază deja de viteza 5G în gigabit.

Fiecare al doilea telefon mobil contractat este compatibil 5G

5G vine pentru clienți. Fiecare al doilea contract sau prelungire de contract se încheie în prezent cu un dispozitiv 5G. Între timp, peste 30 de dispozitive din portofoliul Telekom sunt compatibile cu 5G.

Rețea de campus 5G pentru Spitalul Universitar din Bonn

Telekom a pus în funcțiune o nouă rețea de campus 5G în incinta Spitalului Universitar din Bonn. Este prima rețea de campus care funcționează pe frecvența de 3,6 GHz. Antenele interioare alimentează mai multe clădiri ale spitalului. 5G va fi utilizat inițial în radiologie. Razele X și imaginile MRT sunt transmise prin radio mobil securizat în mai multe locații ale Spitalului Universitar din Bonn. În acest fel, toate departamentele relevante au acces fără întârziere la informațiile radiologice. Cu acest sprijin, pacienții pot fi tratați mai repede și mai bine.

„Disponibilitatea rapidă a datelor și schimbul securizat al acestora reprezintă nucleul rețelelor noastre de campus. Tehnologiile sigure și inovatoare care susțin oamenii sunt foarte importante pentru noi”, spune Claudia Nemat, membru al Consiliului pentru Tehnologie și Inovație al Telekom. „În general, subiectul rețelelor de campus câștigă teren. Cererea industriei pentru acoperirea individuală a comunicațiilor mobile este ridicată. În prezent, avem deja șapte rețele de campus în funcțiune în Germania”.

5G în 2021

În 2021, expansiunea 5G a Telekom va continua. Antenele 3G vechi vor deveni moderne și rapide cu 5G. Aceasta înseamnă că toate locațiile UMTS din Germania vor fi actualizate la 5G până la jumătatea anului. În puținele locuri în care frecvențele ancoră nu permit acest lucru, va fi utilizat LTE. La urma urmei, când UMTS va fi pensionat, Deutsche Telekom va avea un spectru suplimentar disponibil pe frecvența de 2,1 GHz, care va oferi un impuls pentru o viteză mai mare. În general, Deutsche Telekom dorește să acopere aproximativ 80% din populație cu 5G până la sfârșitul anului 2021.

Rețelele mobile devin din ce în ce mai puternice, experiența pe Internet a consumatorilor devine din ce în ce mai bună. Dar într-o parte a rețelei – Rețeaua de Acces Radio (RAN) – ritmul inovației ar putea fi și mai rapid, iar diversitatea furnizorilor de echipamente ar putea fi mai mare. În calitate de pionier, Deutsche Telekom a lansat mișcarea globală Open RAN încă din 2016. A fondat Forumul xRAN cu un grup mic de parteneri din zona de telecomunicații și ecosistem. În 2018, xRAN a fuzionat cu o inițiativă conexă, comunitatea CloudRAN, pentru a forma ALIANȚA O-RAN, condusă de industria telecom. Misiunea: să dezvoltare în continuare specificații pentru a deschide RAN spre cloud; să promoveze un mediu mai competitiv și mai vibrant pentru echipamentele de rețea. Printre altele, Telekom planifică implementarea așa-zisului O-RAN-Town din Neubrandenburg în 2021. În pași suplimentari, până la 25 de site-uri compatibile O-RAN în operare activă în rețea cu tehnologie 4G/5G se vor reuni în cadrul unor Cooperări cu furnizori importanți precum Dell, Fujitsu, NEC, Nokia, Mavenir și alții.

„Open RAN a câștigat un avânt considerabil. Standardele tehnice și interfețele vizează un RAN deschis și complet interoperabil – pentru experiențe și mai bune ale clienților în rețelele noastre. Suntem încântați că avem parteneri puternici”, a subliniat Claudia Nemat, Chief Technology Officer. „Sunt deosebit de mulțumită că, împreună cu Nokia, am reușit să câștigăm un partener european puternic pentru cooperarea noastră în O-RAN”.

