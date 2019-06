EXCLUSIV EVZ! Fetiță de 9 ani, luată din casă cu mascații. ”Îi urăsc și nu vreau să îi văd în fața mea pentru că vor să mă ia de lângă mami și tati” Update

O fetiță de 9 ani a fost luată de asistenți sociali din sânul familiei care a crescut-o, după ce au luat-o pe micuță de la orfelinat, împreună cu sora ei. Pentru a pune în aplicare un mandat emis de procur, în Baia de Aramă au ajuns și mascații. Fata a fost dată în adopție unei familii din SUA, în ciuda opoziției familiei de români care voiau să o înfieze.





Mai jos vă prezentăm procesul verbal întocmit de executorul judecătoresc, în care fetița spune că își urăște familia adoptivă:

UPDATE. Ivan Nicolae, administratorul site-ului „Sabotorii Gorjului”, pe care a publicat o emisiune despre Sorina, a declarat pentru EVZ că se întreabă de ce familia română stabilită în SUA, care tocmai a adoptat-o pe Sorina, nu a înfiat un sugar și tocmai un copil crescut deja de o altă familie, de la vârsta de un an: „Când o familie adoptă un copil are loc o procedură care se numește perioadă de potrivire. În acest caz, s-au încălcat măsurile privind perioada de potrivire, care este obligatorie prin lege. De la prima întâlnire, fata a fost extrem de irascibilă, a fugit de această familie, care a avut un comportament de toată jena. Fata a făcut pe ea la propriu. De pildă, au mers într-o zi la piscină, au luat pizza pentru copiii lor, iar pentru ea nu. Fiica asistentului maternal i-a cumpărat Sorinei pizza, că ea i-a însoțit atunci. E exclus ca oamenii ăstia să aibă vreun sentiment pentru ea. Copiii lor râdeau de Sorina. Să fim serioși, au nevoie de Sorina, mai puțin să o crească ca pe copilul lor. Au venit din America tocmai la Baia de Aramă, ca să ia un copil de etnie romă, crescut de la un an, pentru că sunt mărinimoși...Să fim serioși! Analize de bază sunt una, analize aprofundate sunt alta, iar Sorinei i s-au făcut cele din urmă!”

UPDATE. Față de cazul copilului din Baia de Aramă luat cu forța de autoritățile statului de la asistentul maternal, reprezentanții VeDemJust au transmis un punct de vedere în care arată că asistentul maternal ar fi refuzat adopția fetiței iar oamenii legii au pus în aplicare o hotărâre definitivă prin care a fost confirmată adopția către familia din SUA.

Reprezentanții VeDemJust s-au interesat și pot comunica public următoarele:

- procedura de adopție fusese finalizată. După ce asistentul maternal a fost întrebat de două ori dacă dorește să adopte copilul și a refuzat, a fost decisă adopția în favoarea unei familii de români stabilită în SUA; - reprezentanții ANPDC au fost în repetate rânduri la asistentul maternal pentru a solicita predarea amiabilă a copilului. Acesta a refuzat categoric, tratând cu dispreț autoritățile și inducând copilului ideea că i se vor lua organele de către adoptatori; - există o hotărâre judecătorească definitivă care obligă asistentul maternal să respecte decizia cu privire la adopție. Azi s-a pus în executare silită această hotărâre, cu organe de la Protecția Copilului, executor judecătoresc și Poliție.

Este regretabil că presa a prezentat cazul fără o poziție din partea instituției publice ANPDC sau a organizației FONDC care s-au preocupat îndeaproape de acest caz.

O fetiţă de 9 ani a fost luată cu mascaţii din camera ei, la Baia de Aramă, ca să fie trimisă în America: „Mami, nu vreau să plec!”, strigă fetiţa disperată, agăţându-se de hainele femeii care a crescut-o.

UPDATE. Poliția Română a transmis că, în referire la aspectele apărute în spațiul public, cu privire la misiunea polițiștilor, derulată astăzi, pe raza localității Baia de Aramă, județul Mehedinți, face următoarele precizări: „Polițiștii I.P.J. Mehedinți au fost delegați, de procurorul de caz, să pună în executare un mandat de percheziție într-un dosar de lipsire de libertate, emis de Curtea de Apel Craiova. Percheziția a avut loc într-o locație unde se afla un minor care a fost dat spre adopție prin hortărâre judecătorească definitivă. Toate activitățile de la fața locului au fost coordonate de procurorul de caz, numărul polițiștilor prezenți în acea misiune stabilindu-se după o analiză realizată anterior, care a avut în vedere inclusiv riscurile la adresa ordinii publice care pot să apară pe fondul unui impact emoțional puternic.În fapt, analiza s-a dovedit a fi corectă întrucât, într-un interval relativ scurt de timp, la fața locului s-au adunat aproximativ 50 - 60 de persoane. Așadar, reiterăm faptul că principala misiune a polițiștilor a fost asigurarea și menținerea unui climat de liniște în zonă, iar în interiorul locuinței au intrat 3 polițiști care au însoțit procurorul de caz și reprezentanți ai DGASPC”.

Despre acest caz revoltător, tatăl fetiței, Șărămăt Vasile, a declarat pentru EVZ că procurorul de caz P. M. i-a târât fata când a luat-o, asta după ce în urmă cu două săptămâni, un avocat, însurat cu o judecătoare de la Judecătoria Constanța, a intrat in incinta școlii în care fetița învăța și a vrut să o ia cu forța. „Azi au venit cu 3 dube de mascați și mai multe mașini de poliție de parcă am fi fost infractori. Este adevărat că familia română stabilită în SUA care a înfiat-o mai are doi copii, unul dintre ei având nevoie de un transplant de rinichi, dar și că fetiței (Sorina) i s-au făcut teste la spitalul județean din Drobeta Turnu Severin de la A la Z, ca să se vadă că este sănătoasă. Procuroarea de caz P. M. de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova a târât-o, dând-o cu capul de asfalt. Eu am luat-o în plasament ca asistent maternal, că asta e cea mai simplă de modalitate de a adopta un copil în România. Din 2012 avem grijă de ea. Noi am mai luat o fetiță, în aceeași timp, dar pe Sorina nu am putut să o înfiem. Judecătorii au hotărât, în 24 aprilie, ca familia din SUA să o adopte. Avocatul L. B., reprezentantul familiei Săcărin, cea care a căștigat procesul, are o soție judecător la Craiova. Este o întreagă caracatiță. Acum două săptămâni a mai venit un avocat din Craiova, C. G. îl cheamă, a cărui soție lucrează, la fel, la judecătoria din Craiova, la școala Sorinei ca să o ia cu forța. Este o mafie.”

Imagini halucinante au fost filmate, vineri de dimineaţă, în orașul Baia de Aramă, din județul Mehedinţi. Mai mulţi poliţişti au intrat cu forţa în casa unor localnici, împreună cu angajaţi ai asistenţei sociale, pentru a lua o fetiţă de 9 ani din casa în care a crescut. În cele 6 minute filmate şi postate pe Facebook se vede cu copila e luată pe sus din camera ei, de lângă sora ei mai mică, şi obligată să plece cu oameni pe care nu îi cunoaşte. Bărbatul care a luat-o de la orfelinat împreună cu soţia lui şi a crescut-o aproape 10 ani plânge, fetiţa ţipă disperată, iar mama ei adoptivă leşină, transmite Antena 3. Poliţiştii au venit cu mandat de percheziţie, avocat şi nu au fost înduplecaţi de nimic. Sorina fuge prin casă, împreună cu Andreea, surioara ei, îngrozite de ce li se întâmplă. Cele două surori au fost crescute de familia din Baia de Aramă în ultimii 8 ani, dar numai Andreea a putut fi înfiată de aceasta. Sorina, fetiţa după care au venit poliţiştii, a fost înfiată de o familie din America, iar românii spun că nu au fost înștiințați.

Doliu in sportul romanesc! S-A STINS...A fost un mare CAMPION! Ce i s-a intamplat...

Pagina 1 din 2 12