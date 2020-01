Fata are 1,70 m înălţime, o greutate de aproximativ 55 de kilograme, are o constituţie atletică, tenul alb, faţă ovală, ochi căprui, păr şaten, lung până la nivelul taliei și nu are semne particulare.

La momentul plecării, minora era îmbrăcată într-o geacă gri cu glugă, din puf şi fâş, pantaloni de culoare albastru închis, ghete negre, iar în urechi purta o pereche de cercei tip bobiţă din argint.

Persoanele care deţin informaţii utile sunt rugate să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie.

