O fetiţă de OPT ani, AGRESATĂ şi ÎNJUNGHIATĂ de un coleg migrant. Ce credeţi că a făcut profesorul

Fetiţa germană, de 8 ani, a fost agresată și înjunghiat de un coleg arab în școala elementară cu o majoritate formată din migranți. Plină de sânge Yara s-a dus la profesor pentru a cere ajutor. Răspunsul a fost şocant: i s-a recomandat să rămână în şcoală pe tot parcursul zilei încercând să se ascundă incidentul.





Postul german de televiziune Sat1 povestește despre experiența traumatizantă pe care Yara a trăit-o la şcoală. Ea a fost agresată și chiar înjunghiată de către un elev arab fără să se cunoască.

"Trebuiau să angajeze un interpret care să traducă din germană în turcă sau arabă, pentru ca elevii arabi și turci să înțeleagă ce se întâmplă. M-am simțit un pic pierdut și atunci mi-am dat seama cum trebuie să se simtă fiica mea ", povesteşte tatăl fetei, Mike F. pentru postul tv. "Ea a fost împinsă de un copil arab pe care nici măcar nu-l cunoştea. Acest copil îi tăie abdomenul cu un obiect ascuțit ", a mai spus tatăl fetiţei.

"Desigur, fiica mea a mers la profesor și i-a arătat ce s-a întâmplat. O durea și sângera. Profesorul a redus la tăcere în totalitate incidentul și, de fapt, a făcut ca fiica mea să rămână la școală tot restul zilei ", continuă tatăl lui Yara.

Mike F. a încearcă să se adreseze profesorului dar a fost respins. "Am făcut greșeala de a spune că cel care a rănit-o era arab şi a fost prea mult". rofesorul a replicat:" Oh, asta se întâmplă în fiecare școală. Nu are nimic de-a face cu de unde provin copiii". Tatăl lui Yara a declarat școlii că ce se întâmplă este departe de normalitate și după ce consiliul școlii a fost informat şi-a mutat fetiţa la o altă școală unde este fericită și are din nou prieteni, relatează voiceofeurope.

Marian Godina, reactie fara precedent! Ce spune despre videoclipul aprobat de Guvern pentru Centenar

Pagina 1 din 1