Festivalul de Film de la Cannes se deschide sub spectrul #MeToo. Actrițele vor să își facă dreptate







Festivalul de Film de la Cannes revine cu cea de-a 77-a ediţie. Mai multe actrițe cunoscute vor discuta despre violența sexuală la şapte ani de la căderea în dizgraţie a producătorului american Harvey Weinstein şi la cinci luni după ce Judith Godrèche a vorbit în Franţa.

#MeToo la Festivalul de Film de la Cannes

Godrèche, care i-a acuzat pe regizorii Benoît Jacquot şi Jacques Doillon de viol pe când era adolescentă, îşi va prezenta miercuri scurtmetrajul „Moi aussi”, realizat ca un omagiu adus victimelor. Invitată de onoare va fi Meryl Streep.

Maestra de ceremonii Camille Cottin a promis că nu va uita „interogaţia profundă” a profesiei. „Vor fi discursuri ale unor personalităţi puternice, femei puternice care se vor exprima şi ele şi care sunt invitate importante la această ceremonie”, a asigurat ea.

În timp ce niciunul dintre invitaţii din acest an nu a fost acuzat public, nouă femei l-au învinuit pe producătorul Alain Sarde, majoritatea sub anonimat, că le-a violat sau agresat sexual. Cu toate astea , atât Festivalul de la Cannes, cât şi site-ul de investigaţii Mediapart au spus că nicio persoană din domeniul cinematografiei nu ar fi făcut așa ceva.

„Nu există două lucruri distincte, festivalul pe de o parte şi tot ceea ce se întâmplă în jurul lui pe de altă parte”, a declarat Camille Cottin.

Meryl Streep, invitata de onoare

O figură extrem de cunoscută și apreciată de când a jucat rolul de agent al unei vedete în serialul „Ten Percent”, ea va înmâna un Palme d'Or onorific vedetei serii, Meryl Streep, la 35 de ani de la premiul de interpretare pentru „A Cry in the Night”.

Meryl Streep, cu 21 de nominalizări la Oscar şi roluri în filme cult precum „Kramer vs Kramer” (1979), „Sophie's Choice” (1982), „On the Road to Madison” (1995) şi „The Devil Wears Prada” (2006), se va intersecta cu Greta Gerwig, regizoarea care a distribuit-o în "The Daughters of Doctor March" (2019).

Greta Gerwig, care a devenit între timp prima regizoare care a obţinut încasări de peste un miliard de dolari cu un singur film, „Barbie”, va face marţi primii paşi în calitate de preşedintă a juriului de la Cannes, într-un nou semn al schimbării raportului de forţe în cinematografie. Ceilalți jurați sunt Omar Sy, Eva Green şi Lily Gladstone.

Alte surprize la Festivalul de Film de la Cannes

Acestora li se va alătura cvartetul de vedete franceze din filmul de deschidere: Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon şi Raphael Quenard. La ceremonia de deschidere va sosi la Cannes cineastul iranian Mohammad Rasoulof, care tocmai a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Filmul său are toate șansele să câștige.

„Trei kilometri până la capătul lumii”, în regia lui Emanuel Pârvu, a fost selectat în competiţia oficială iar documentarul „Nasty” va fi văzut în secţiunea Proiecţii Speciale, potrivit News.