Fenomen meteo extrem în Brazilia, acolo unde a nins. Automobilele, străzile şi autostrăzile din sudul ţării au fost acoperite cu un strat de gheaţă, iar locuitorii făcut fotografii memorabile, pentru că nu au mai întâlnit un asemenea fenomen. Ei au și construit câțiva oameni de zăpadă.

„Am 62 de ani şi nu am văzut niciodată zăpadă până acum. Să vezi frumuseţea naturii este ceva indescriptibil”, a declarat pentru postul TV Globo şoferul de camioane Iodor Goncalves Marques, un rezident din Cambara do Sul, un oraş din statul Rio Grande do Sul, conform Agerpres.

În peste 33 de municipalități a nins

Peste 40 de oraşe din statul Rio Grande do Sul prezintă condiţii de polei şi cel puţin 33 de municipalităţi au raportat ninsori, a precizat compania de meteorologie Somar Meteorologia.

Vremea neobişnuit de rece din Brazilia a determinat deja o creştere a preţurilor cafelei şi zahărului, iar meteorologii avertizează că vineri va fi cea mai rece zi a anului, potrivit lui Marco Antonio dos Santos, partener şi consultant în meteorologie al companiei Rural Clima.

Într-un raport publicat joi, Marco Antonio dos Santos a anunţat că regiunile sudice din Goias şi Mato Grosso do Sul, două state braziliene în care fermierii s-au specializat în diverse culturi, precum cele de porumb, se vor confrunta cu temperaturi scăzute în cursul zilei de vineri, pe măsură ce valul de aer rece va continua să se îndrepte spre nord.

Zahărul, cafeaua și citricele s-au scumpit

Masa de aer polar ar trebui să treacă peste statele Sao Paulo şi Minas Gerais, doi producători importanţi de zahăr, citrice şi cafea, unde vor aduce vineri temperaturi la limita îngheţului.

Potrivit companiei de meteorologie MetSul, vânturile înregistrate în oraşul Sao Francisco de Paula au atins viteze de 80 de kilometri pe oră, un fenomen rar întâlnit în aceste regiuni ale Braziliei, conform sursei citate.