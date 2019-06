Scandal semnăturii falsificate. Fenechiu răbufneşte în direct. „Asta e din categoria fonfleurilor politice, e în joc imaginea mea”

Deputatul liberal Daniel Fenechiu, a afirmat, miercuri seară, la Antena3, că există diferenţele mari dintre semnătura de pe moţiunea de cenzură şi cea de pe un alt document, prezentat de Şerban Nicolae la tribuna parlamentului. Senatorul Şerban Nicolae îi atacase pe cei de la PNL că i-ar fi falsificat semnătura lui Daniel Fenechiu pe moţiunea de cenzură





„Eu sunt avocat şi nu îmi permit să intru în asemenea practici. Sunt un soldat disciplinat, semnez tot ce vine la partid. I-am explicat şi lui Şerban Nicolae, asta mă deranjează, că am fost acolo şi mă putea întreba pe mine înainte. Am avut o problemă la mână, de care Şerban Nicolae ştia, am avut mâna umflată, şi de asta e diferenţa asta între semnături. Nimeni din parlament nu îşi permite să îşi rişte poziţia pentru o semnătură. Practica aceasta, a semnăturilor în numele cuiva, există. Dar există un risc pe care eu nu mi-l pot asuma, pentru că cei cărora le permiţi să semneze în numele tău pot semna lucruri cu care nu eşti de acord. Asta i-am şi spus lui Şerban Nicolae şi i-am făcut şi demonstraţia la Parlament, ieri. Asta e din categoria fonfleurilor politice, e în joc imaginea mea", a explicat Daniel Fenechiu, potrivit dcnews.ro

