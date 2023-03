Femeia care i-a trimis un mesaj din greșeală unui necunoscut sărbătorește 13 ani de căsătorie cu acesta: „Era atât de neobișnuit”

Brenda Rivera Stearns a trimis, în urmă cu 14 ani în urmă, un mesaj cu conținut biblic mai multor numere de telefon din agenda sa. Printre aceste persoane trebuia să se afla și unul dintre prietenii săi buni, dar când a tastat numărul acestuia femeia l-a greșit. Ulterior, Brenda a primit un răspuns neașteptat de la Isaiah Stearns, persoana căreia îi scrisese mesajul.

„Câteva minute mai târziu, numărul de telefon despre care credeam că aparține unui prieten mi-a răspuns spunând: «Amin, cine sunteți?»”, a povestit femeia în vârstă de 35 de ani. Brenda și Isaiah au început o relație, iar la ceva timp distanță cei doi s-au căsătorit. Femeia a mai adăugat că această întâmplare a fost„un act al sorții” pentru că Isaiah își cumpărase un telefon și un număr nou chiar cu 30 de minute înainte ca Brenda să îi trimită din greșeală acel mesaj.

Brenda și Isaiah au șase copii împreună

Brenda a continuat prin a spune că a vorbit cu actualul ei soț pentru o perioadă de timp prin mesaje și după au început să vorbească la telefon. Femeia a mărturisit că și-a dat seama încă de la început că Isaiah o să fie sufletul ei pereche. În ciuda acestui lucru, ea a fost destul de sceptică în privința partenerului ei pentru că era doar un necunoscut. Acesta a fost și motivul pentru care Brenda a decis să o trimită pe mama sa la prima lor întâlnire.

Mama Brendei a spus atunci când a ajuns acasă că fiica sa se va căsători cu siguranță cu Isaiah. „M-a luat prin surprindere, era atât de neobișnuit pentru mama să spună așa ceva. Am știut că trebuie să fie cu adevărat ceva special. În sinea mea, cred că știam deja și eram de acord cu ea înainte de a o spune. Dar după ce a spus-o, am lăsat garda jos”, a povestit Brenda. Cei doi s-au căsătorit la mai puțin de un an distanță de la acest moment.

Cuplul are împreună șase copii și vor împlini în luna iunie a acestui an 13 ani de căsătorie. Brenda a postat pe rețelele sociale un videoclip format din mai multe fotografii sau filmulețe din ultimii ani. „Acum 13 ani am trimis acel mesaj din greșeală, fără să mă aștept ca el să îmi păstreze numărul și să mă sune înapoi! Mă bucur atât de mult că a făcut-o”, a scris Brenda pe Instagram, potrivit New York Post.