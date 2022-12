Femei celebre care au murit în 2022. Unele dintre ele au schimbat lumea

Regina Elisabeta a II-a s-a stins din viață în 8 septembrie la Castelul Balmoral din Scoția. Ea i-a avut alături pe cei patru copii ai săi. Cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii avea 96 de ani. A fost una dintre personalitățile secolului XXI și a fost respectată de liderii politici din întreaga lume. Mulți dintre ei au participat la funeraliile suveranei.

Actriță emblematică

Monica Vitti, actriță emblematică a filmului italian, a murit în 2 februarie, la vârsta de 90 de ani. Se retrăsese din viața publică încă din 2001, din cauza bolii Alzheimer de care suferea.

S-a născut la 3 noiembrie 1931, la Roma. Și-a cultivat talentul de actriţă, remarcat încă din copilărie, la Academia de Artă Dramatică din Roma, În 1957 s-a alăturat teatrului Nuovo di Milano al lui Michelangelo Antonioni şi a dublat vocea lui Dorian Gray în filmul „Il Grido” („The Cry”, 1957). Pelicula „L’avventura” a consacrat-o ca una dintre cele mai faimoase actriţe din acea perioadă din Italia şi nu numai.

Prima femeie secretar de stat

Madeleine Albright, prima femeie care a ocupat funcția de secretar de stat SUA, a murit în 23 martie, la vârsta de 84 de ani. A fost fiica unui diplomat cehoslovac care a fost forțat să plece în exil după ocuparea țării sale de către Germania nazistă în anul 1939. S-a mutat în SUA și a devenit a devenit cetățean american în anul 1957.

Președintele Bill Clinton a numit-o ambasador al Statelor Unite ale Americii la Națiunile Unite, la scurt timp după ce a fost învestit, în anul 1993, iar trei ani mai târziu a numit-o secretar de stat. Madeleine Albright a ocupat această funcție timp de patru ani, promovând în mod activ extinderea NATO și intervenția militară în Kosovo.

Femei puternice

Ivana Trump, prima soție a fostului președinte american Donald Trump a murit în mod neașteptat în luna iulie în apartamentul său din New York. Ea avea 73 de ani. A lucrat ani de zile în imperiul Trump ca director executiv. De asemenea, a fost autoarea mai multor cărţi de succes şi şi-a creat propria linie vestimentară.

Olivia Newton-John, actrița care a jucat în filmul „Grease”, alături de John Travolta, a murit la vârsta de 73 de ani. După o carieră impecabilă și o luptă continuă pentru supraviețuire, artista s-a stins pe data de 8 august.

Olivia a fost diagnosticată cu cancer de sân la începutul anilor 1990 și s-a implicat în cercetările din domeniul cancerului. Vedeta a fost apreciată chiar de Regina Elisabeta, care a onorat-o cu titlul de „Dame” în lista de onoruri de Anul Nou 2020.

Anne Heche a murit în luna august după ce a provocat un grav accident rutier în Los Angeles. Actrița a apărut în mai multe filme în anii 1990, printre care „Six Days, Seven Nights” sau „Donnie Brasco”. De asemenea, este cunoscută pentru rolul ei din telenovela „Another World”, care i-a adus un premiu Daytime Emmy în 1991. Anne Heche a apărut în 2020 și în show-ul de televiziune „Dancing with the Stars”.

Mari artiste

Cunoscuta actriță americană Louise Fletcher a murit, în luna septembrie, la vârsta de 88 de ani. Ea a luat Oscarul pentru rolul său în pelicula „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, din 1975. Ea a interpretat-o în film pe nemiloasa asistentă Mildred Ratched.

Pentru că actrița a reușit să-și contureze personajul atât de bine, în anul 2020, Netflix a realizat un serial intitulat „Ratched”, care prezintă prima parte a vieţii lui Mildred Ratched, o asistentă medicală devenită răufăcătoare.

Angela Lansbury, cunoscută mai ales grație serialului poliţist american „Verdict: Crimă! /Murder, She Wrote”, a decedat în luna octobmrie cu doar câteva zile înainte să împlinească 97 de ani. A petrecut 80 de ani din viața sa pe scenă, în diferite spectacole de teatru sau televiziune, având și o carieră prodigioasă în lumea filmului. A fost nominalizată de trei ori la Oscar, cu rolurile din filmele „Lumina de gaz/ Gaslight”, „Portretul lui Dorian Grey/ The Picture of Dorian Grey” şi „Candidatul manciurian/ The Manchurian Candidate”. Ea a primit inclusiv un Oscar onorific în anul 2014. Mai mult, renumita actriţă a deținut şase Globuri de Aur, fiind nominalizată de 15 ori la premiile Primetime Emmy.

Irene Cara, cântăreață și actriță faimoasă, a murit la vârsta de 63 de ani. Ea a fost găsită decedată în locuința ei din Florida. A devenit celebră pentru piesa din filmul Fame din 1980, precum și pentru că a fost coautoare și interpretă ale hitului Flashdance… What a Feeling, pentru care a câștigat un Oscar și un Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală pop feminină.

Kirstie Alley a murit luna aceasta la 71 de ani, după o scurtă luptă cu cancerul. Actrița de la Hollywood a devenit faimoasă pentru rolurile din „Cheers” și „Uite cine vorbește”. Ea a câștigat un Glob de Aur pentru cea mai bună actriță și un Emmy pentru actrița principală remarcabilă pentru rolul ei în serialul din Boston în 1991. Ea a primit al doilea Emmy pentru interpretarea lui Sally Goodson în David’s Mother în 1994, potrivit libertatea.ro.