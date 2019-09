27 septembrie

Federația Rusă și ”fake news”. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 27 septembrie s-au născut Samuel Adams, Louis Botha, Ştefan Bathory, Sir Martin Ryle, Lhasa de Sela, Meat Loaf, Avril Lavigne, Alexandru Ciucurencu, Dumitru Prunariu, Al. Papiu-Ilarian, Grigore Hagiu, Simona Halep.

Pe 27 septembrie, în calendarul creştin-ortodox, sunt Sfinţii: Antim Ivireanul, Calistrat şi Epiharia. În “Kalendar” continuă Zilele Lupului, Berbecarii.

„Evenimentul Zilei” din 27 septembrie 1888 a fost că „The Central News Agency” din Londra a primit o scrisoare care începea cu ” Dear Governer, Am auzit şi am citit în ziare ca m-a arestat Poliţia. Dar încă nu au pus mâna pe mine… semnat, Jack Spintecătorul. „Jack the Ripper” – a fost prima dată când s-a fost folosit acest nume. Asasinul de prostituate din Whitechapel, un district al Londrei, nu a fost prins niciodată!

S-au scris mii de articole şi cărţi, s-au turnat nu mai puţin de treizeci de filme şi şase seriale. Diverse interpretări, diverse teorii, diverse supoziţii.

Ceea ce nu vi s-a spus niciodată este că, după valul de asasinate, Londra a învăţat lecţia. S-au stabilit noi reguli şi proceduri care au adus Londra către o viaţă ceva mai curată şi un pic mai morală. Se poate întâmpla acest lucru și în România? Bună întrebare!

Dar, iată ceva interesant:

Federația Rusă intenționează să lanseze o bază publică de date în care va aduna toate informațiile pe care le consideră false.

Acest anunț a fost făcut la două luni după ce președintele rus a semnat o lege care incriminează difuzarea de informații false. Potrivit unui sondaj public, peste 80% din cetățenii ruși aprobă noua lege, iar 57% estimează că datorită acesteia se va diminua numărul știrilor false.

Observatorul European al Audiovizualului de la Strasbourg a publicat un nou raport în care sunt analizate cinci cazuri specifice în care dezinformarea este considerată ilegală în Rusia. Raportul este intitulat: Dezinformarea în media potrivit legislației ruse și în el sunt parcurse modalitățile de reglementare , pornind de la modul în care sunt tratați în Rusia agregatorii de informații și de la fiabilitatea informațiilor pe care aceștia le diseminează.

În anul 2016, a fost modificată legislația audiovizualului pentru a-i responsabiliza pe agregatorii de informații față de corectitudinea informațiilor esențiale pentru public. Printre măsuri, se numără obligația de a verifica exactitatea informațiilor importante pentru public, înainte de publicare, interdicția de a disimula sau de a falsifica informațiile importante pentru societate și obligația de a păstra toate informațiile timp de șase luni, cu acces la datele înregistrate. Agregatorii de informații riscă o amendă cuprinsă între 600 000 și un milion de ruble în cazul unei prime infracțiuni. O încălcare repetată a legii poate să-i coste pe vinovați între 1,5 și 3 milioane de ruble.

Capitolul al treilea din Raportul OEA examinează modul în care Rusia tratează informațiile online cu impact asupra societății. Pe baza noii legislații, autoritatea rusă pentru reglementare în media poate să ordone suprimarea imediată a conținutului unui site web, în caz de nerespectare a prevederilor, sau poate cere furnizorului de acces la internet să blocheze imediat accesul la site-ul respectiv până la suprimarea informațiilor considerate nefiabile. Asemenea decizii pot face chiar obiectul unei chemări în fața instanței. Noua lege prevede și amenzi ce pot fi aplicate unor persoane morale și fizice care difuzează informații inexacte cu impact asupra societății.

În capitolul al patrulea al Raportului OEA se examinează modul în care Rusia combate falsele informații referitoare la al doilea război mondial. În 2014, Codul Penal rus a incriminat în egală măsură negarea crimelor naziste, cât și dezinformarea referitoare la activitățile URSS în timpul celui de-al doilea război mondial. Au existat două condamnări pe baza unor declarații neconforme, două în 2017 și una în 2018. Pedepsele se referă la muncă în folosul obștesc sau chiar închisoare, de câteva luni de zile.

Capitolul al cincilea din Raportul OEA examinează modul în care pot fi protejate personalitățile publice de false acuzații extremiste, pornind de la ideea că falsele informații despre înalți funcționari pot destabiliza societatea rusă. Autorul raportului comentează această prevedere opunându-i libertatea de exprimare din dreptul european și dreptul de a critica funcționarii.

Capitolul al șaselea din raport analizează modul în care legislația rusă abordează publicitatea înșelătoare. Aceasta este sancționată prin legea federală de protecție a consumatorilor. Amenzi cuprinse între o sută de mii și cinci sute de mii de ruble pot fi aplicate persoanelor care nu respectă reglementările.

Alte comentarii din raport se referă la cele douăzeci de decizii de aplicare a normelor Codului etic, luate în ultimii ani față de radiodifuzorii naționali.

No comments! Pare ceva bun și făcut cu cap. Dar și Statutul PCUS era la fel.

Sunt foarte mulțumit. Discursul lui POTUS de la ONU m-a uns pe suflet. Când cel mai puternic om de pe Pământ spune cu voce tare, de la cea mai înaltă tribună, ceea ce gândesc și militez de o viață, sigur că am motive de mulțumire. Mă refer la: ”Viitorul nu aparţine globaliştilor. Viitorul aparţine patrioţilor. Viitorul aparţine naţiunilor suverane şi independente, care-şi protejează cetăţenii şi îşi respectă vecinii. Dacă vrei libertate, fii mândru de ţara ta. Dacă vrei democraţie, păstrează-ţi suveranitatea. Şi dacă vrei pace, iubeşte-ţi naţiunea”, a subliniat președintele Donald Trump.

Cât se poate aplica la România? Altă întrebare bună! Sigur, este doar un discurs. Dar m-am uita atent la Trump. Chiar credea ceea ce spunea. Este programul lui! Cu toate mizeriile incalificabile făcute de stânga anarhistă și antinațională, președintele Donald Trump are șansa de a ajunge la statura mult regretatului Ronald Reagan, după mulți istorici și analiști politici, unul dintre cei mai importanți președinți ai SUA.

Dar aflu că la Super Bowl partea de distracție o să fie cu Jennifer Lopez și Shakira. Fetele astea au mult kilometraj la bord, de exemplu Jennifer Lopez a împlinit anul acesta 50 de ani, nu s-a găsit altceva? Se pare că și industria distracțiilor este în criză, propunerile de noi vedete sunt așa de ridicole, iar ”vedetele” așa de proaste că nu iese nimic, nimic.

Probabil că unul dintre motivele decadenței noastre actuale este și muzica, care nu mai este melodioasă, nu mai are armonie, nu se poate fredona, este doar o muzică africană primitivă, doar ritm, percuție și atât, care se adresează instinctelor animalice.

Așa că o să ascult puțină muzică românească, poate Gică Petrescu, Doina Badea, Pompilia Stoian, Dorina Drăghici, Dan Spătaru, Florin Bogardo etc etc. Apoi o să caut un film vechi și bun românesc, unul în regia lui Liviu Ciulei, ca ilustrare a discursului lui POTUS.

Sigur că mâine este o altă zi, dar nu ratați horoscopul meu, o să public o istorie adevărată din WW2 pentru care au muncit mulți oameni, tip de cinci ani. Adevărul iese întotdeauna la lumină pentru că avem speranța că mâine este o altă zi!

BERBEC Evită stresul printr-o atitudine prevenitoare. Ocoleşte persoanele străine care te sufocă cu efuziunile de prietenie şi atenţie sporită dacă călătoreşti sau te deplasezi pe distanţe scurte. Treci printr-o perioadă de iritabilitate acută, aşa că evită hotărârile pripite şi starea de nervozitate. Zâmbeşte, numără până la zece, respiră adânc – şi totul (poate) se rezolvă. Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri.

TAUR Cu toate cuadraturile de pe cer aş putea spune că e o zi excelentă pentru o afacere profitabilă, sau pentru începutul unui nou proiect interesant. Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe! Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri, doar este vineri. Ceea ce cumperia astazi va face mare placere celei dragi. Surprinde-i pe cei dragi făcându-le niste mici cadouri, aşa, fara nici un motiv, doar ca să le arati afecţiunea ta.

GEMENI Astazi vei realiza ca este important ca un număr de oameni, cei dragi în special, să gândească constant de bine despre tine. Acest lucru face să ai o eficientă protecţie spirituală! Evită deciziile la grabă, în cursul dimineţii. Seara este mai bine aspectata pentru succesul unor afaceri-relaţii. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie.

RAC Se pare ca au trecut şocurile şi trăirile intense, acum este loc de relaxare şi puţină reflecţie. De fapt ştii foarte bine ce-i de făcut, trebuie doar să aştepţi momentul potrivit. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Uneori noul este duşmanul binelui. Nu tot ce este nou este şi bun. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Iti plac lucrurile clare si faci achizitii solide. Mai pe seară, trebuie sa verifici un dispozitiv domestic mecanic, sau electronic – ca să nu-ti faca probleme pe viitor.

LEU Emoţional, configuraţia astrologică arată unele porniri impulsive, repede cenzurate de raţiune. Vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult – în perioada aceasta unii îţi pot cere ajutorul! Din nou probleme de uzură, cazuri de faulturi de joc, în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Vinerea aceasta este o perioadă când calităţile personale îţi sunt avantajate. Din nou o zi aproape favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate ca şi „rectificările” în afaceri. Seara foarte romantică, sigur, dacă ai vârsta şi dispoziţia necesare.

FECIOARA Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate. Veşti bune. Zi favorabilă călătoriilor, mai ales cele scurte. O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Dimineaţa este activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. După o dimineaţă interesanta, dar obositoare, este cazul să te relaxezi puţin. Nu prea mult, pentru că nu te lasă energia proprie! Poate te duci la un spectacol, sau la un concert?

BALANŢA Poziţia Lunii şi a planetelor colective te fac să speri în rezolvarea favorabilă a tuturor problemelor tale de pe drumul critic, cele pe care le urmăreşti acum şi sunt plăcute Destinului. Trebuie să te concentrezi asupra cadrului general, a strategiei, în general şi atunci şi micile detalii care te obsedează şi enervează vor cădea la locul lor. O discuţie din a doua parte a zilei îţi vor clarifica o situaţie care pare scăpată de sub control. Dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei.

SCORPION În această vineri este bine să nu ai nicio reacţie, aşteptând ca această lume nebună, nebună, nebună să se stratifice şi să se structureze. Du-te la cumpărături, te relaxezi şi vezi lumea! Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. De asemenea, în afaceri sau dragoste nu lăsa nici o neclaritate în perioada menţionată, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie.

SĂGETĂTOR Foloseşte-te de intuiţie în rezolvarea problemelor urgente. Astăzi eşti avantajat de stele, fie ca eşti la serviciu, la şcoală, sau trebăluieşti prin bucătărie. Pregăteşte-te de weekend! O propunere sau chiar o ofertă, dacă nu azi, atunci mâine. Cu toate că pare foarte avantajoasă, fii foarte atent la detalii, manifestându-ţi totodată entuziasmul pentru proiect, poate o destinaţie nouă de weekend! Cere mai multe informaţii pentru a lua o hotărâre. O zi excelentă pentru promovarea cu succes a intereselor personale. Noi idei par să se contureze. Mai tot ce faci reuşeşti.

CAPRICORN Astăzi gîndeşte-te la viitor ca la un lut pe care poţi să-l modelezi după bunul plac. Destinul este suma deciziilor noastre, şi avem soarta corespunzatoare caracterului pe care îl avem! Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid. Aşa cum am spus aspectele sunt complexe, aşa că te poţi aştepta şi la veşti mai puţin plăcute, legate de întârzieri sau de persoane care se dau la fund şi nu mai raspund la telefon. Atenţie la o posibilă dispută în familie sau cu partenerii.

VĂRSĂTOR La serviciu, o veste, o informaţie îţi oferă un prilej neaşteptat, dar care pare deosebit de plăcut/profitabil. Daca eşti acasă poate fi o propunere pentru un program de weekend interesant. Rezolvă toate problemele în cursul dimineţii. Îmbunătăţirea situaţiei financiare, veşti bune. Nu da curs unor porniri de moment. Zi favorabilă noilor înţelegeri, clarificării unor probleme, călătoriilor scurte. Veşti bune şi programe de distracţie, mai pe seară, doar este vineri.

PEŞTI Astăzi nu te grăbi să schimbi ceva din rutina vieţii tale. Evenimente păguboase şi oameni mediocri, sau numai neatenţi, te atrag în discuţii fără sens şi finalitate. Pierzi timpul cu graţie! O zi nu foarte favorabilă. Cu prudenţă şi calm, trece! Nu da sau lua cu împrumut bani; în general orice afacere cu bani astăzi – nu este favorabilă. Astăzi planifică timpul cu atenţie, fii critic şi rezumă-te la fapte. Nu te baza pe zvonuri şi bîrfe – în perioada în cauză sunt înşelătoare. O dimineaţă plină şi cam plictisitoare, până la urmă. Urmată de o după amiază monotonă. Una dintre zilele acelea în care te întrebi mai târziu, ce ai făcut, de fapt?!

