FCSB s-a împotmolit în meciul cu Voluntari. „Roș-albaștrii” au pierdut două puncte prețioase

FCSB a terminat la egalitate cu FC Voluntari, 0-0, duminică seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din etapa a 13-a a Superligii de fotbal.

Meciul a fost unul alert, cu acţiuni la ambele porţi.

Gazdele au avut o posesie superioară şi şi-a creat mai multe ocazii de gol, având şi o bară, prin Alexandru Băluţă (90+5). Au mai fost aproape de gol David Miculescu (82, 89) şi Ovidiu Popescu (87).

La „roș-albaștri” a debutat cu acest prilej Dorin Rotariu, care a fost schimbat la pauză.

Acesta este primul meci în care liderul nu marchează în acest sezon. „Roș-albaștrii” au două meciuri consecutive această fără victorie – egaluri cu ”U” Cluj şi Voluntari.

FC Voluntari a ajuns la nouă etape consecutive fără victorie, patru egaluri şi cinci înfrângeri. Ultimele trei meciuri ale ilfovenilor s-au încheiat cu 0-0.

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş); arbitri asistenţi: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava), Adrian Vornicu (Iaşi); al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila)

Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Mircea Orbuleţ (Bucureşti)

Observatori: Aron Huzu (Sibiu) – CCA, Imilian Şerbănică (Bragadiru) – LPF.

Dorin Rotariu a debutat, duminică, pentru FCSB. Fostul atacant al echipei Dinamo n-a avut parte de reușite, iar la final a vorbit despre noua experiență pe care o trăiește în tricoul „roș-albaștrilor”.

„Trebuia să câștigăm, am avut ocazii mari, dar nu a vrut să intre. Câteodată sunt meciuri în care, indiferent ce faci, nu dai gol. A fost bine, am vrut să fac mai multe, să ajut echipa să câștige, dar nu am reușit.

Eu m-am pregătit, mi-am făcut antrenamentele 100% și, când voi avea șansa de a juca, voi fi pregătit. De asta am venit, să joc și să-mi fac datoria. Erau șanse mai puține să joc din prima, după o săptămână și jumătate de antrenamente. Am avut șansa și îmi pare rău că n-am câștigat”. A afirmat Dorin Rotariu, conform Digi Sport.