Fascinanta lume a lui Steve McCurry

Nu există o copie a lui, nici măcat una proastă. Lentilele sale capturează de fiecare dată esenţa umanităţii şi a condiţiei sale. A străbătut lumea de-a lungul şi de-a latul transformînd locuri şi chipuri banale în subiecte de dezbatere sau copertă pentru marile reviste. Nu ştiu dacă există o şcoală capabilă să te aducă la un asemenea nivel de înţelegere a umanităţii şi a realităţii înconjurătoare.

Fotografii precum Widow, Camels Gulf War, A Tribal Boy sau Afghan Girl fac deja parte din patrimoniul imuabil al artei fotografice. Tentaţia de a face comparaţie între McCurry şi ceilalţi mari fotografi care au marcat această artă este insaţiabilă. Sînt mulţi cei care s-au întrebat sau încă se mai întreabă ce îl face diferit pe McCurry de marii săi predecesori ca Edward Henry Weston, Henri Cartier Bresson, Robert Capa sau Dorothea Lange. Este foarte greu de spus mai ales că fiecare dintre ei a marcat epoca în care a activat lăsînd în urmă o moştenire imagistică şi documentaristică fără egal.

În zilele noastre, cînd instrumentarul cu care operează fotograful a atins performanţe tehnologice incomparabile cu cele din trecut, batrînul american rămîne un tip de şcoală veche, unul care păstrează tuşele fotografiei clasice într-o eră în care după două luni de curs cu un Pentax sau un Olympus de ultimă generaţie mai toţi se visează maeştri. Fotografia lui McCurry îţi vorbeşte, transmite cu ea atît emoţia celui care a realizat captura cît şi emoţiile şi trăirile eroilor ei. Este autentică, neprelucrată, nestandardizată şi pare a avea un continuum şi în afara ei. Te trimite cu gîndul la peisajul din afara cadrului. De altfel, în anul 2015 Microsoft l-a angajat pe Steve punîndu-i la dispoziţie un elicopter pentru a realiza capturi în peisajele mirifice ale Noii Zeelande, una dintre fotografii devenind wallpaper-ul Windows X.

Este membru al Magnum Photos încă din 1986. În 2019 a intrat în Hall of Fame-ul artiştilor fotografi. A obţinut numeroase premii care au făcut din el un artist adulat dar şi contestat uneori. Steve McCurry a fost portretizat în două documentare de către cunoscutul cineast Denis Delestrac, membru al Academiei Europene de Film.

Primul este un documentar de televiziune numit „The Face of the Human Condition” iar al doilea, un documentar biopic cu care Delestrac a participat la mai multe festivaluri prestigioase numit „McCurry: The Pursuit of Color”. Fotografiile lui Steve McCurry şi noutăţi despre acest inegalabil artist pot fi accesate aici: https://www.stevemccurry.com/