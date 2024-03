Sport Farul și CFR Cluj, un egal frustrant pentru ambele echipe. Hagi și Mutu s-au blocat reciproc







Farul Constanța a încheiat la egalitate, scor 1-1, partida jucată, sâmbătă, la Ovidiu, contra formației CFR Cluj, în runda a 29-a a Superligii.

Farul Constanţa a terminat la egalitate cu CFR Cluj, 1-1 (0-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 29-a a Superligii de fotbal, penultima a sezonului regulat.

Farul a deschis scorul prin Ronaldo Deaconu (65), după o pasă furnizată de Louis Munteanu. Clujenii au egalat pe final, prin fundaşul albanez Arlind Ajeti (82), după o minge respinsă de Constantin Grameni, la un corner.

Farul și CFR, un egal care mai mult încurcă

Echipa lui Gheorghe Hagi are o victorie şi două egaluri în ultimele patru etape şi riscă să nu intre în play-off.

CFR are două victorii şi două egaluri în ultimele patru etape, având trei meciuri jucate în deplasare.

În tur, CFR Cluj s-a impus cu scorul de 3-1.

FC Farul Constanţa - FC CFR 1907 Cluj 1-1 (0-0), Academia Hagi - Stadion Central, Ovidiu Au marcat: Ronaldo Deaconu (65), respectiv Arlind Ajeti (82). Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Ciprian Florin Danşa (Satu Mare); al patrulea oficial: Andrei Moroiţă (Ploieşti) Arbitru video: Ionuţ Coza (Cernica); arbitru asistent video: Valentin Avram (Bucureşti) Observatori: Cristian Nica (Ploieşti) - CCA, Constantin Stătescu (Bucureşti) - LPF.

sursa: Agerpres

În clasament, CFR Cluj este pe locul 3, cu 50 de puncte. Cu 11 mai puțin decât liderul FCSB, un meci mai puțin disputat. Constănețenii sunt pe poziția a 5-a, cu 42 de puncte.

Adrian Mutu: „Au fost două reprize diferite”

„Au fost două reprize diferite. În prima am suferit puțin, Farul a făcut un presing foarte bun. În repriza a doua cred că am dominat. Nu am văzut faza (n.r. - de la golul Farului), să spun dacă a fost fault sau nu la Fica, dar o acțiune a noastră s-a transformat într-un gol al lor. Total neașteptat, cred că a fost singura lor ocazie în partea a doua.

Trebuie să fructificăm fazele avute, am avut ocazii, am dominat, dar nu am avut inspirație în ultimii metri. Până la urmă, un punct e un punct, am jucat pe terenul unei echipe de play-off”, a spus Adrian Mutu, antrenorul oaspeților, la Digi Sport.