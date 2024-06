Politica Fără vize în SUA. Știrea momentului despre Visa Waiver vine de la Washington







România se apropie cu pași rapizi de includerea în programul Visa Waiver, potrivit declarațiilor ambasadorului României în Statele Unite, Dan-Andrei Muraru. Acesta a subliniat că țara noastră este în faza finală a acestui proces.

Muraru s-a arătat convins că până la sfârșitul anului fiscal american, care se încheie la 1 octombrie anul acesta, criteriul de a avea o rată de respingere sub 3% pentru toate aplicațiile cetățenilor români pentru vize în SUA va fi îndeplinit.

România, mai aproape ca oricând de programul Visa Waiver

„Ambasada Statelor Unite a acordat anul acesta un număr uriaş de vize, cred că se vor apropia de 50.000, poate 60.000. Sunt foarte multe aplicaţii venite şi din mediul privat şi din mediul guvernamental şi credem că este o şansă foarte bună.

Anul trecut fiscal, care s-a încheiat la 1 octombrie 2023, am fost la o rată de respingere de peste 8%, deci putem să fim anul acesta sub 3%”, a declarat ambasadorul României în SUA.

El a explicat că în plus față de criteriul de a avea o rată de respingere sub 3% pentru vizele acordate într-un an fiscal american, România trebuie să îndeplinească și alte măsuri de securitate necesare pentru Visa Waiver.

Potrivit lui Muraru, Guvernul și Parlamentul și-au angajat să îndeplinească aceste măsuri, inclusiv acorduri pentru schimbul de informații în combaterea criminalității transfrontaliere și a terorismului.

Există câteva acorduri finalizate sau în curs de finalizare, iar atunci când toate aceste obligații vor fi încheiate, partea americană va fi notificată. Se preconizează că o misiune de evaluare va ajunge în România, cel mai probabil la sfârșitul acestui an sau în prima jumătate a anului viitor.

Ulterior, Departamentul de Stat American și Departamentul Securității Naționale vor verifica îndeplinirea acestor criterii și vor acorda României statutul de membru al programului Visa Waiver.

Țara noastră poate beneficia de o derogare din partea SUA

Ambasadorul român a subliniat că nu există posibilitatea unei derogări din partea SUA în cazul în care România nu va îndeplini criteriile cerute pentru admiterea în programul Visa Waiver.

„Din punctul meu de vedere este imposibilă o derogare, pentru că există o întreagă discuţie cu privire la imigraţia ilegală în Statele Unite şi este greu. Nici Israelul n-a primit o asemenea derogare, nici Polonia n-a primit o asemenea derogare”, a mai punctat Andrei Muraru.

Potrivit acestuia, legea votată de Congresul american în 1986 este foarte strictă, concentrându-se pe măsuri de securitate și protecție a frontierelor Statelor Unite.

Ambasadorul mai explică faptul că nimeni nu își permite să ofere o derogare în cazul în care o țară nu îndeplinește aceste criterii, deoarece un incident de securitate implicând un cetățean al unei țări care beneficiază de o asemenea derogare ar provoca un scandal major.

Andrei Muraru, „optimist” în ceea ce privește programul Visa Waiver

Ambasadorul României în SUA s-a declarat optimist, menționând că ambele părți sunt conștiente de progresele făcute și de angajamentul reciproc.

A subliniat că și partea americană înțelege că România a așteptat prea mult să intre în programul Visa Waiver și că a avut o rată de respingere de 10% pe o perioadă de zece ani.

„Deci e clar, dacă n-ar fi existat această implicare a ambasadei de la Bucureşti, a Ministerului de Externe, a Guvernului României, numirea unui coordonator naţional pe Visa Waiver, crearea unui unui comitet interministerial, toată lumea a înţeles că fără aceste lucruri cu greu am putea intra”, a mai explicat Andrei Muraru pentru Agerpres.