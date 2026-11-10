Republica Moldova. Peste 170 de femei, cele mai multe din Republica Moldova, ar fi fost exploatate în sudul Italiei, unde au ajuns cu promisiunea unui loc de muncă în îngrijirea persoanelor în vârstă. În realitate, acestea ar fi fost obligate să lucreze fără contract și fără asigurări sociale, pentru salarii de doar 700-800 de euro pe lună.

Unele munceau chiar și 24 de ore din 24, fără zile libere și fără condiții decente de cazare. În spatele recrutării s-ar fi aflat o agenție fictivă, pusă pe picioare de o femeie originară din Republica Moldova și soțul ei italian. Ancheta desfășurată de carabinieri și procurorii italieni a dus la reținerea celor doi soți, a nurorii lor și a altor patru cetățeni străini. Aceștia sunt suspectați că ar fi făcut parte dintr-o rețea care recruta femei din străinătate și le trimitea să lucreze în condiții abuzive în regiunea Calabria.

Potrivit informațiilor prezentate în anchetă, femeile erau angajate ca badante, adică îngrijitoare pentru persoane în vârstă sau dependente de ajutor. În locul unui loc de muncă stabil, acestea ar fi ajuns însă într-un sistem în care nu aveau protecție socială și nici condiții normale de muncă.

Unele dintre ele erau obligate să locuiască în casele persoanelor pe care le îngrijeau. Potrivit relatărilor din anchetă, nu toate aveau la dispoziție o cameră proprie. Unele dormeau chiar în camera bătrânului de care aveau grijă sau pe o canapea din sufragerie.

În anumite cazuri, programul de lucru ajungea la 24 de ore din 24. Femeile nu beneficiau de repausul săptămânal prevăzut de regulile din domeniu. Altele ar fi fost convinse sau constrânse să renunțe la ziua liberă în schimbul unei sume mici de bani.

Salariile promise și cele plătite erau, de asemenea, o problemă. Femeile primeau între 700 și 800 de euro pe lună. Suma ajungea rareori la 1.000 de euro, chiar și atunci când persoana îngrijită avea nevoie de asistență mai complexă.

Anchetatorii susțin că rețeaua obținea bani atât de la femeile recrutate, cât și de la familiile care aveau nevoie de îngrijitoare.

Din primul salariu al fiecărei femei ar fi fost reținuți 300 de euro pentru găsirea unui loc de muncă, 150 de euro pentru transport și încă 20 de euro pentru cartela telefonică. În plus, familiile care solicitau serviciile unei îngrijitoare ar fi trebuit să achite separat 100 de euro pentru intermediere.

Femeile care se plângeau de condițiile de muncă, solicitau zile libere sau amenințau că vor sesiza autoritățile ar fi fost intimidate. Potrivit anchetatorilor, acestea erau amenințate cu pierderea locului de muncă sau chiar cu trimiterea forțată înapoi în țara de origine.

Recrutarea se făcea prin intermediul rețelelor sociale sau prin recomandări. Procurorii susțin că organizatorii profitau de situația financiară dificilă a femeilor și le promiteau posibilitatea de a câștiga bani în Italia. Pentru a le aduce în țară, suspecții ar fi folosit în mod fraudulos vize destinate șederilor turistice, care permit o prezență de până la 90 de zile. Femeile ajungeau astfel în Italia, deși scopul real al deplasării era angajarea lor la muncă.

Transportul era asigurat cu autobuze și microbuze ale unei firme care circula pe ruta Republica Moldova – România – Italia. Unul dintre punctele de tranzit era în regiunea Puglia. După sosire, femeile erau duse în localitatea Rose, din provincia Cosenza. Acolo erau cazate într-un apartament prezentat drept pensiune. Anchetatorii suspectează că spațiul era folosit pentru a evita eventualele controale ale autorităților.

Ulterior, cele mai multe femei erau trimise să îngrijească persoane în vârstă în provincia Cosenza. Altele ar fi fost repartizate să lucreze în restaurante.

Acțiunile autorităților au avut loc luni, în localitățile Rose și Rende, din provincia Cosenza, în regiunea Calabria, dar și în România. Operațiunea a fost coordonată de Direcția Districtuală Antimafia, cu participarea carabinierilor.

Un cetățean italian și soția sa, originară din Republica Moldova, sunt suspectați că au înființat și condus agenția fictivă de plasare a forței de muncă. Nora lor, tot din Republica Moldova, a fost plasată în arest la domiciliu. Ea este acuzată că ar fi contribuit la primirea și cazarea femeilor recrutate.

Alți patru suspecți sunt cetățeni străini. Anchetatorii îi descriu drept administratori de fapt ai firmei sau șoferi ai companiei de transport. Pentru identificarea și localizarea acestora a fost mobilizată și rețeaua europeană de căutare a persoanelor urmărite. În cadrul anchetei, judecătorul a dispus sechestrarea preventivă a unui imobil din Rende, a cinci vehicule folosite pentru transport și a sumei de 75.600 de euro.

Procurorii suspectează că banii folosiți pentru cumpărarea imobilului ar fi fost ascunși prin transferuri bancare fictive. Mai exact, ar fi fost simulate transferuri de la rude și persoane apropiate din străinătate, pentru a masca proveniența reală a sumelor.