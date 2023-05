Fani din toată lumea se îndreptă spre Londra. Încoronarea regelui Charles al III-lea este „un vis devenit realitate”

Londra găzduiește deja milioane de turiști internaționali în fiecare an și ar putea atrage peste 250.000 în plus la încoronarea regelui Charles al III, potrivit Center for Retail Research. Se așteaptă să cheltuiască peste 322 de milioane de lire sterline (401 de milioane de dolari) pentru cazare, mâncare, cumpărături și atracții.

Încoronarea regelui Charles al III-lea se bucură de un interes major din partea lumii întregi

Sunt canadieni, australieni, francezi: numeroşi fani ai familiei regale britanice se vor deplasa la Londra pentru a asista la încoronarea regelui Charles al III-lea. Toți aceștia vor contribui la creşterea numărului de turişti străini în capitala Regatului Unit, care ştie să mizeze pe faima membrilor Casei de Windsor, supranumiţi The Royals (Regalii).

„Este un vis devenit realitate” a declarat entuziasmată Ludivine Decker, în vârstă de 24 de ani, cu câteva zile înaintea plecării sale la Londra. Originară din Metz, un oraş din nord-estul Franţei, această specialistă în comunicare va face deplasarea singură, în absenţa unor prieteni care să îi împărtăşească pasiunea pentru familia regală britanică.

Prea tânără la nunta prinţului William cu Kate în 2011 şi, apoi, încă studentă anul trecut cu ocazia Jubileului de Platină al reginei Elisabeta a II-a, ea spune că: acesta este un moment de tip acum sau niciodată pentru a asista la un eveniment asociat cu familia regală.

Încoronarea de sâmbătă se poate urmări pe unul dintre ecranele gigantice instalate în centrul Londrei

Aşteptându-se la o atmosferă festivă şi familială, tânăra franţuzoaică intenţionează să urmărească încoronarea de sâmbătă pe unul dintre ecranele gigantice instalate în centrul Londrei şi, de ce nu, să se apropie de Palatul Buckingham pentru a-i vedea pe rege şi pe rudele acestuia în balconul oficial. Înainte de a cumpăra, bineînţeles, şi câteva suvenire.

Anna Bloomfield, o australiancă de 40 de ani, a sosit deja la Londra înaintea ceremoniei de încoronare a suveranului Regatului Unit şi al altor state, inclusiv al ţării ei natale, Canada. Această admiratoare a regelui Charles al III-lea, pentru tot ceea ce a trebuit el să îndure în calitate de membru al familiei regale, a prevăzut chiar şi posibilitatea de a-şi instala un cort în caz că va ploua în timp ce va aştepta trecerea caleştii regale pe străzile din centrul Londrei.

Kathryn, asistent-manager de 54 de ani, originară din oraşul canadian Toronto, a declarat că visează să trăiască fastul şi ceremonialul pentru care britanicii sunt celebri. Această simpatizantă a familiei regale vrea, de asemenea, să îşi exprime sprijinul faţă de regele Charles al III-lea.

Regele Charles al III-lea are Are un spirit deschis, apără mediul înconjurător

„Va face schimbări în familia regală şi cred că el şi-a arătat deja dorinţa de a moderniza, de a raţionaliza, de a reduce excesele şi de a face în aşa fel ca familia regală să se apropie de diversitatea culturală şi religioasă din Regatul Unit de astăzi”.

„Are un spirit deschis, apără mediul înconjurător, trăieşte în concordanţă cu vremurile actuale”, a adăugat Ludivine Decker, care spune că a găsit multă omenie în acţiunile de caritate promovate de monarhul britanic.

Căutările pe internet realizate de turiştii europeni pentru zboruri către Londra în weekendul încoronării sunt cu 65% mai numeroase decât pentru acelaşi weekend din 2022, iar numărul căutărilor care privesc rezervările hoteliere este cu 105% mai mare, potrivit datelor furnizate de motorul de căutare american Kayak. „Francezii par să fie cei mai interesaţi” de acest eveniment, au transmis reprezentanţii firmei americane.

Americanii vor fi printre cei mai numeroşi fani care vor veni la Londra

Patricia Yates, director general al Visit Britain, agenţia de promovare a turismului în Regatul Unit, consideră că încoronarea de sâmbătă este un eveniment ieşit din comun, care va stimula atractivitatea turistică a ţării sale.

„Milioane de oameni vor privi încoronarea din faţa televizoarelor şi sperăm că acest lucru îi va face să îşi dorească să vină aici şi să viziteze Londra, pentru a vedea reşedinţele regale (…) şi anumite manifestări special organizate pentru acest eveniment”, a adăugat ea.

Muzeele britanice au programat expoziţii dedicate încoronării (rochii regale la Kensington Garden, statui din ceară la Madama Tussauds), hotelurile şi cafenelele vor oferi afternoon tea (ceaiul de după-amiază) cu ocazia încoronării, iar numeroase magazine vor vinde suvenire cu efigia familiei regale.

După nunta lui William şi Kate, 600.000 de persoane s-au deplasat la Palatul Buckingham, unde era expusă rochia de mireasă a prinţesei, a reamintit Patricia Yates. În plus, după faza acută a pandemiei de COVID-19, „există un veritabil apetit pentru călătoriile în străinătate şi pentru a trăi experienţe. Şi ce experienţe ar fi mai bune decât cele pe care le facem o dată în viaţă, precum aceea de a vedea cum este încoronat un suveran”, a adăugat Patricia Yates, relatează france24.com.