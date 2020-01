Anchetatorii au decis ca tehnicianul dentar care făcea pe medicul stomatolog, să fie cercetat în stare de libertate, sub control judiciar, pentru practicarea unei profesii fără drept.

Între timp, se adună zeci de mărturii ale unor persoane sărace, care au trecut prin cabinetul falsului medicului stomatolog. Acestea povestesc că nu se putea intra ca în orice alt cabinet medical de profil, ci doar pe baza unei recomandări de la ”domnul Coste”. ”Suntem o gramadă de la fabrica unde lucrăm ce am mers la doamna stomatolog. Când ajugeam acolo o doamnă mai în vârstă ne întreba cine ne-a trimis. Domnul Coste. Aaa. Bun. Intrați. Și cafea primeam. Mie mi-a făcut lucrarea care m-a costat 4.000 de lei. Numai eu știu ce dureri am suportat în timpul ce lucra. După câteva zile a început să mă doară și mi s-a infectat gura. Am mers la dânsa să vadă care e baiul, dar mi se spunea că este plecată în America. Și nu sunt singurul. Cunosc o grămadă de oameni care veneau la ea. Dacă nu ajungeam la timp la programare ne certa că ea nu poate să aștepte, că are alți clienți. De ceva vreme am făcut și diabet. Nu știu dacă din cauza lucrărilor. Luni dimineață merg la poliție și depun plângere, iar apoi merg să fac analizele. Am vorbit deja și cu alți colegi care vor face același lucru. Este incredibil cum ne-a păcălit”, a declarat unul dintre pacienți.

Un alt pacient le-a spus polițiștilor că falsul medic i-a lipit dinții cu superglue și că acest fapt a dus la o infectarea gingiei. Omul a mai spus că va merge să își facă analizele pentru HIV și hepatită. De altfel, polițiștii din Maramureș le cer tuturor persoanelor care au trecut pe la clinica de stomatologie a falsului medic să meargă să își facă analizele medicale.

Falsul medic este o femeie de 50 de ani, care are diplomă de tehnician dentar dar nu de stomatolog. Potrivit unor surse locale, femeia a urmat cursurile Facultății de Stomatologie din Cluj Napoca, dar nu a primit diplomă de medic. Cu toate astea a început să facă practică pe tot felul de persoane care au avut mult de suferit.

Situația era cunoscută și la nivelul Colegiul Medicilor Stomatologi din Maramureș. “Este un caz de care știam deja de ceva timp. Am făcut niște intervenții și la nivel de sănătate publică, dar nefiind notificat acest cabinet nicăieri, cum că persoana care efectua tratamentele nu are aviz de liberă practică, deci nu era în evidențele noastre, nu am putut, nu am avut acces și nu am putut să intrăm în acest cabinet. Asta până în iulie 2019, când am primit o reclamație de la o pacientă, care ne-a spus numele, adresa și așa am reușit conform Legii 95 din 2006 să sesizăm organele în drept, ceea ce am și făcut și în scris,am atașat reclamația pacientei respective. Însă, noi, neavând competențe în a face controale sau descinderi la adresa respectivă, nefiind în jurisdicția noastră, a preluat poliția cazul. Ne-au înștiințat după o perioadă că ceea ce am sesizat este adevărat și au început cercetările. Este foarte să greu să ceri fiecărui medic licența, însă cred că poți să îți dai seama dintr-o privire. Am înțeles că și din punct de vedere al dezinfectării, lucrurile nu stăteau foarte bine, așa că recomand pacienților, în astfel de cazuri, să se reorienteze și să nu caute chilipiluri. Am înțeles că nu a avut prețuri foarte foarte mici, în schimb a avut mult tupeu. Ea lucrează de câțiva ani. Prima descindere pe care noi am vrut să o facem a fost în 2017 și ne-am documentat cu hârtii, dar problema e că nu am avut o reclamație scrisă, cu nume,. Ideea e că nu am putut să emitem o adresă oficială pentru că nu am avut nimic concret. Ea a avut foarte mulți pacienți, însă unul e suficient. Ea a încîlcat legea și regulile, a pus în pericol viața pacientului și a încasat venituri necuvenite, nu era îndreptățită”, a declarat Viorica Titircă, președintele Asociației Medicilor Stomatologi Maramureș.

Te-ar putea interesa și: