Fake news-ul, ușor de scornit, imposibil de stins

Ideea de știre falsă a devenit familiară publicului mai ales în timpul Pandemiei și din nou este de mare actualitate astăzi, cu privire la Războiul din Ucraina. Peste toate considerațiile posibile în analiza acestui veritabil flagel, mai atrăgător de multe ori decât adevărul, este caracterul său persistent: dezmințirea nu reușește niciodată să atingă intensitatea informației false. Asta, pentru că este de regulă atenuată de reacția ceva-ceva tot o fi fost.

Ca să evit exemple recente, unele care țin de Pandemie sau de Războiul din Ucraina – emoțiile legate de ambele subiecte sunt încă la cote paroxistice, ceea ce împiedică abordarea pur rațională – voi da un exemplu de Fake news celebru. Deși dezmințit temeinic, cu argumente absolut valide, este încă prezent în conștiința publică, este drept, cu precădere a adepților Teoriei conspirației: Ceremonia-spectacol de inaugurare a Tunelului Gotthard Base din vara anului 2016. Tunelul Gotthard Base are 57 km, este cel mai lung din lume, străpunge masivul elvețian Gotthard și leagă Elveția de Italia pe direcția nord-sud. Este o performanță inginerească extraordinară, aruncată în umbra unei mizerii conspiraționiste din motive asupra cărora nu zăbovesc, pentru că nu asta doresc să evidențiez.

Evenimentul, unul la care au participat cancelarul Germaniei, Angela Merkel, președintele Franței, Francois Hollande, premierul Italiei, Matteo Renzi, premierul Liechtensteinului, Adrian Hasler și cancelarul Austriei, Christian Kern, pe lângă alte notabilități europene și elvețiene, a fost prezentat de unele surse media a fi fost unul de natură satanist. Mai precis, așa a fost catalogat de aceste surse spectacolul care a precedat inaugurarea propriu-zisă. În însoțirea textelor care prezentau show-ul realizat de regizorul german Volker Hesse, a fost atașat și un video cu fragmente din spectacol, din comentariul căruia rezulta o presupusă încărcătură simbolistică satanistă susținută de ținutele dansatorilor, din costumații care ar fi trimis la întruchipări drăcești. Nu o mai lungesc, cine dorește poate căuta clipul pe Youtube și textele inflamante, pe Google.

În zadar au explicat oameni de artă simbolistica spectacolului, una original-avangardistă, specialitatea unui regizor de geniu, germanul Volker Hesse, autor al mai multor spectacole pregnante artistic, ceea ce s-a spus mai rău a rămas. În zonele în care teoriile conspirației fac furori, inclusiv pe la noi, nu au mai contat explicațiile potrivit cărora, spectacolul a fost o performanță coregrafică modernă bazată pe elemente ale culturii elvețiene, nu pe un ritual satanic.

Spectacolul etichetat drept ritual satanic, a fost de fapt un spectacol cu 600 de actori, muzicieni și dansatori, care combina subiecte, simboluri și elemente culturale. Medeea Sulamanidze, de la Mithdetector, site dedicat demontării și combaterii propagandei bazată pe Fake news, arată cu argumente solide, punct cu punct, că spectacolul a fost inspirat în principal de miturile alpine din zona unde a fost durat tunelul. Astfel, conceptul principal al spectacolului, a fost „Mitul lui Gotthard”, iar costumele au fost inspirate din cele purtate de elvețieni și italieni la sărbătorile tradiționale alpine. „Prin urmare, oamenii care purtau costumul a ceea ce părea a fi un tur(n.m. capră caucaziană) nu îl înfățișau pe Baphomet, creatura asemănătoare caprei asociată cu ritualurile satanice, ci imitau un tur alpin și dansau cu actori purtând costume care înfățișau stoguri de fân”, spune Medeea Sulamanidze. Tot ea adaugă: „În așezările alpine au fost organizate spectacole costumate încă din Evul Mediu. În timpul acestor spectacole, oamenii imită animale, plante și personaje mitice. Localnicii din Alpi obișnuiau să organizeze astfel de spectacole pentru Anul Nou sau sărbătorile de fertilitate, iar personajele care participau la aceste spectacole imitau nu doar personaje pozitive, ci și părți întunecate ale oamenilor.”

Aceeași distrugătoare de fake-uri reușește performanța de a detecta sursa primară: „Videoclipul […] a fost publicat inițial pe 12 iunie 2016 pe un canal de YouTube al unui utilizator rus, cu pseudonimul Ученик Яхшуа ха Машиаха Олег Демиров(Ucenicul Yakhshua…). Teoria conspirației conform căreia tunelul Gotthard a fost într-un fel conectat cu satanismul a fost răspândită pe paginile web în rusă și engleză. O știre falsă similară despre ceremonia de deschidere a tunelului Gotthard poate fi găsită în articolul unei ediții pro-ruse „Georgia and the World”, din 10 noiembrie 2020, care s-a bazat pe programul regizorului rus Nikita Mikhakov numit „Besogon”. Potrivit articolului din Georgia and the World, ceremonia de deschidere a tunelului Gotthard a fost o punere în scenă care înfățișează venirea lui antihrist pe Pământ – care ar fi confirmat că satanismul este răspândit pe scară largă în Occident.”

Ei bine, veți fi de acord că este greu să te lupți cu așa ceva. Imaginați-vă că tunelul ar fi fost săpat pe la noi, în Maramureș, spre exemplu, iar la spectacolul de inaugurare ar fi apărut dansatori costumați tradițional, care ar fi purtat celebrele măști maramureșene, care înfățișează animale, cum ar fi capra sau ursul, figuri umane, cum ar fi moșii și, atenție, demonice, adică draci.