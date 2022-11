Facturi uriașe la energie electrică dacă lași încărcătorul de telefon în priză. Care este explicația

Specialiștii spun că oamenii se pot confrunta cu facturi uriașe la energie electrică dacă lasă încărcătorul de telefon în priză. Prin transformatorul lăsat în priză circulă întotdeauna curent, chiar dacă nu ai mobilul la încărcat.

Telefonul mobil a ajuns o prelungire a noastră și ne luăm încărcătorul cu noi peste tot. Cu toate astea, specialiștii au declarat că nu trebuie să lăsăm cablul de încărcare în priză pentru a nu avea o factură mai mare la energie electrică.

Încărcătorul de telefon consumă curent în plus și poate deteriora dispozitivele. În interiorul încărcătorului se află un transformator. Prin transformatorul lăsat în priză circulă întotdeauna curent, indiferent dacă telefonul mobil este conectat sau nu la el. Acesta se încălzește foarte ușor și poți întâmpina probleme.

Încărcătoarele mai vechi au provocat costuri suplimentare cu energia electrică de aproximativ 12 euro pe an. Costul încărcătoarelor noi este de doar aproximativ un euro pe an.

De ce să nu lași aparatele în priză

Un cuptor cu microunde, de exemplu, costă în jur de șase euro pe an, iar un router 18 euro. Cele mai mari consumatoare de energie și costuri sunt receptoarele (aproximativ 23 de euro pe an), imprimantele, monitoarele și PC-urile (tot 23 de euro pe an fiecare), televizoarele LCD (32 de euro pe an) și sistemele stereo (35 de euro pe an).

Specialiştii consideră că singura soluție este ca oamenii să scoată din priză încărcătoarele înainte de a pleca de acasă, potrivit ziarulromanesc.at.

Facturile la energie electrică de la 1 ianuarie 2023

Facturile la energie electrică vor fi calculate raportat la anul trecut, iar românii vor fi nevoiți să achite mai mulți bani de la 1 ianuarie 2023.

„Vom menține prețul la energie electrică pentru consumatorii casnici de 0,68 lei pentru cei care consumă până la 100 de kWh și 0,80 lei pentru cei care consumă între 100 și 255 de kWh.Vom menține prețul de 1 leu pentru IMM-uri și noutatea care apare prin acest mecanism este că vom asigura un preț pentru marii consumatori de 1,3 lei. De asemenea, consumatorii casnici care consumă peste 255 de kWh vor beneficia de același preț al energiei cu specificația că, diferit față de prevederile anterioare, primii 255 de kWh vor fi plătiți la valoarea de 0,80 lei”, a explicat premierul Nicolae Ciucă.