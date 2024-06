Social Rețelele de socializare, la fel de periculoase ca alcoolul. Situația a devenit alarmantă







Facebook, Tik Tok și Instagram sunt la fel de periculoase ca țigările și alcoolul, a spus Vivek Murthy, Director General pentru Sănătate Publică în SUA. În prezent, alcoolul și produsele din tutun sunt singurele pentru care legea americană obligă la avertizări în legătură cu efectele consumului asupra sănătății. Specialistul consideră că trebuie să existe avertizări și pe rețelele de socializare.

Facebook și Instagram, la fel de periculoase ca țigările

„Criza de sănătate mintală în rândul tinerilor este o urgență, iar rețelele sociale se profilează drept un factor important”, a scris Murthy într-un editorial. Acesta consideră că tinerii sunt în pericol și că autoritățile trebuie să ia măsuri drastice.

Specialistul a reamintit de mai multe studii, inclusiv unul din 2019 al Asociației Medicale Americane, care a concluzionat că adolescenții ce petrec trei ore pe zi pe rețelele sociale își dublează riscul de depresie. Un sondaj recent efectuat de Gallup arată însă că tinerii care nu au împlinit vârsta adultă petrec aproximativ cinci ore pe zi pe aplicațiile de social media și că sunt extrem de influențați de ce văd pe rețelele de socializare.

Trebuie luate măsuri de urgență

Murthy a mai spus că utilizarea rețelelor sociale în rândul adolescenților ajunge la 95%, fiind, practic, universală. „Am înaintat acest apel către Congres (pentru etichetarea aplicațiilor de social media) deoarece cred că este esențial ca părinții să știe ceea ce știm acum, și anume că există daune semnificative asociate cu utilizarea rețelelor sociale”, a spus oficialul la CNN.

Etichetele similare aplicate pe produsele din tutun, instituite pentru prima dată în 1965 în SUA, au dus la un declin constant al fumatului în Statele Unite în ultimele câteva decenii. Oficialul a spus că aceste etichete i-ar putea convinge pe tineri să nu mai stea ore întregi pe social media.

„Până la acel moment, când vom avea dovezi credibile care să ne spună că rețelele sociale sunt sigure (...) părinții trebuie să fie avertizați. Aici intervine etichetarea”, a arătat el.

Fără telefon și Internet în școli

Murthy s-a pronunțat în favoarea ideei ca școlile să devină „zone fără telefoane mobile” și i-a îndemnat pe părinți să limiteze utilizarea rețelelor sociale de către copiii lor la absolvirea ciclului mediu de învățământ.

În martie anul curent, guvernatorul republican al Floridei, Ron DeSantis, a promulgat un proiect de lege care interzice copiilor sub 14 ani să aibă conturi proprii pe rețelele sociale și îi obligă pe copiii sub 16 ani să obțină acordul părinților pentru a avea astfel de conturi. Guvernatoarea democrată din New York, Kathy Hochul, a anunțat că va semna proiectul adoptat de legislativul statal, care interzice rețelelor de socializare să folosească algoritmi în feed-urile copiilor.