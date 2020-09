Două clase ale ciclului primar și alte două ale ciclului gimnazial din cadrul liceului „Constantin Brătescu”, din Isaccea, vor învăța, pentru cel puțin două săptămâni, la Capela Mortuară a localității. La Isaccea, școala este în plin șantier, potrivit tulceanoastra.ro. Muncitorii lucrează, însă mai devreme de ianuarie 2021 (termen dat de specialişti) nu există nicio șansă ca una dintre cele două clădiri să fie gata pentru a primi elevii.

Prefectul județului Tulcea, Cristian Iordan, susține că a fost informat încă de vineri asupra deciziei autorităților din Isaccea și a luat legătura urgent cu acestea. „Da, am auzit de Capela Mortuară. Au probleme deoarece școala e în reconstrucție. Dar am vorbit cu dânșii și mi-au spus că s-a rezolvat și copiii au fost relocați într-o sală de fitness. M-am supărat și eu când am auzit așa ceva. Primul contact cu școala, să duci copilul într-o capelă mortuară. Nu se poate așa ceva”, a declarat, pentru EVZ, prefectul de Tulcea.

Primarul orașului Isaccea, Anastase Moraru, spune, însă, că într-adevăr, copiii chiar vor învăța în sediul Capelei Mortuare a orașului, aceasta fiind „o clădire nou nouță”, iar partea pentru „învățământ ”nu a fost folosită niciodată pentru activități religioase. Două clase din ciclul primar vor învăța de dimineață și alte două clase din ciclul gimnazial al liceului vor învăța după amiază.

„Este pentru două săptămâni, până când lucrările de la una din clădirile de la liceu vor fi date în folosință și se vor muta. Să știți însă că această Capela Mortuară este o clădire nou nouță, nefolosită. Nu a fost folosită pentru evenimente, gen pomeni sau altceva sau când o să fie un mort. A fost sfințită în luna aprilie sau mai. Se folosește numai partea aceea unde este ținut mortul. Accesul la sala de mese și la încă un etaj se face separat și nu a fost folosită deloc pentru activități cu specific religioas”, a explicat primarul Anastase Moraru.

Edilul susține că folosirea unei aripi a Capelei Mortuare a avut acordul Parohiei Isaccea. „Consiliul de Administrație al liceului împreună cu Asociația Părinților au stabilit acest lucru, primarul nu are decât un vot în CA”, spune primarul. După părerea lui, „pentru că aceste spații nu au fost folosite deloc pentru evenimente religioase, cred că chiar a fost o soluție foarte bună, astfel încât copiii să meargă la școală”.

Primarul orașului Isaccea a explicat că liceul „Constantin Brătescu” este cuprins într-un amplu proiect de reabilitare cu fonduri europene. De fapt sunt trei proiecte cu fonduri europene și unul pe PNDL. Termenul de finalizare pentru proiectul cu partea de reabilitare a ciclului liceal a fost prelungit cu un an, în 2021, „dar noi sperăm ca în cele două săptămâni de acum încolo să putem da etajul 1 si etajul 2 în folosință”. În acest fel copii se vor întoarce să învețe în liceu.