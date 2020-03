”Pe data de 8 februarie am publicat (împreună cu echipa de la OncoGen) un articol care descrie tehnologia de producerea a unui vaccin împotriva COVID-19, tehnologie care fusese postată pe site-ul OncoGen.ro cu circa 2 săptămâni înainte. Astăzi am aflat că pe data de 3 martie, un grup de cercetători chinezi au publicat un articol (aproape) identic cu al nostru.

Ceea ce nu v-am spus este că în data de 4 februarie am fost contactați de Ambasada Chinei în România cu rugămintea de a colabora cu cercetătorii chinezi la punerea în practică a acestei tehnologii. Noi am fost de acord și avem corespondență pentru a dovedi acest lucru. Dar nu am fost de acord ca ei să își insușească rezultatele muncii noastre și apoi să mai și adauge ”All Rights Reserved”.

Așa că în timp ce presa românească relata, uneori ironic, cercetătorii chinezi se inspirau la greu. Oricum noi mergem înainte cu punerea în practică a tehnologiei noastre,… deși autoritățile române au văzut nenumărate referințe la acest vaccin, nimeni nu s-a oferit să ne întindă o mână de ajutor”, a scris profesorul Păunescu pe pagina sa de Facebook.

Localizat la Timișoara, OncoGen este cel mai mare centru de terapii genetice și celulare în tratamentul cancerului din Estul Europei.

Schimb de experiență cu chinezii

Prof. Păunescu susține că, până la urmă, vaccinul propus de OncoGen a fost ”validat” de chinezi. ”La scurt timp după publicarea articolului referitor la cercetarea noastră, am fost contactați de Ambasada Chinei, care ne-a oferit inclusiv sprijin material pentru a avansa. Tot ce am dorit noi a fost să putem avea un schimb de experiență cu cercetători chinezi.

