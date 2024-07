Explozie urmată de incendiu la o fabrică de compuși chimici din Germania. 14 persoane au fost rănite

Germania. O explozie urmată de un incendiu s-a produs în urmă cu scurt timp la producătorul de compuși chimici BASF din Ludwigshafen. 14 persoane au fost rănite în incidentul de luni după-amiază. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili condițiile în care s-a produs explozia.

Explozia a fost urmată de un incendiu puternic, care a ridicat un nor înecăcios vizibili de la sute de metri distanță. Pompierii au reușit să stingă relativ repede flăcările, după aproximativ 60 de minute. Însă reprezentanții gigantului BASF Germania au subliniat că nivelurile de hidrocarburi din uzina chimică sunt ușor ridicate.

Din fericire, explozia nu a reprezentat niciun pericol real pentru restul orașului. Doar un mic disconfort generat de mirosurile înțepătoare și fumul gros care s-a ridicat mult deasupra orașului, potrivit unui comunicat emis de muncipalitatea din Ludwigshafen, Germania.

🇩🇪

14 injured after explosion at BASF chemical plant in Ludwigshafen, Germany.

The plant is the world's largest chemical complex with 39,000 employees.

Authorities are still investigating the cause of the explosion. pic.twitter.com/1kiAa1YJvC

