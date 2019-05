Un camion-cisteră a explodat! Cel puțin 58 de morți

În urma exploziei unui camion-cisternă, luni, în Niger, cel puțin 58 de persoane și-au pierdut viața. Explozia s-a produs în apropierea unei stații de combustibil.





„Această explozie, survenită luni în jurul orei 01:00 (locale şi GMT), s-a soldat cu 58 de morţi, dintre care 55 la locul incidentului, iar alte trei persoane au decedat la spital din cauza rănilor suferite”, a anunţat preşedinţia Nigerului într-un comunicat.

Bilanţul precedent indica cel puţin 55 de morţi.

Potrivit martorilor citaţi de AFP, camionul-cisternă s-a răsturnat pe o cale ferată la câteva sute de metri de aeroportul internaţional din Niamey, care nu a fost însă afectat.

„Când am ieşit, am văzut camionul răsturnat. Oamenii au venit din toate părţile pentru a lua benzină. Apoi am văzut un foc pe o parte a cisternei şi apoi totul a fost cuprins de flăcări”, a afirmat o elevă aflată la locul exploziei, potrivit Agerpres.

„Erau motociclişti şi alţi oameni în jurul camionului atunci când a izbucnit focul şi a avut loc o explozie. Am văzut cel puţin 40 de morţi”, a dat asigurări un comerciant.

Luni dimineaţă, camionul calcinat era încă vizibil, în timp ce poliţiştii înlăturau resturile şi motocicletele arse pe şosea. Casele din apropiere au fost atinse de flăcări.

Preşedintele Nigerului, Mahamadou Issoufou, i-a vizitat pe răniţii internaţi la Spitalul naţional din Niamey, în timp ce premierul ţării, Brigi Rafini, şi ministrul de interne Mohamed Bazoum s-au deplasat la locul exploziei în cursul dimineţii.

În Niger nu au mai avut loc astfel de accidente, însă explozii similare s-au soldat cu sute de morţi în ţări precum Nigeria şi Camerun.

