International Experiența neplăcută a unui turist român în Bulgaria







„S-a stricat și Bulgaria!” spun unii dintre cei care vizitează Litoralul vecinilor de la sud. Este și cazul unui turist român care, după ce a mâncat la un restaurant din țara vecină s-a ales cu o indigestie.

Turist nemulțumit de mâncarea primită

Deși Bulgaria este încă o destinație căutată de românii care își doresc vacanțe la prețuri mici și oferte de tip all-inclusive, nu toți dintre compatrioții noștri care aleg această destinație par a fi mulțumiți de serviciile primite. Recent, un turist român a avut parte de o experiență extrem de neplăcută într-un restaurant bulgăresc din Arbanasi.

Românul a postat pe un grup al rețelei de socializare Facebook, că a comandat mâncare tradițională la un restaurant din Arbanasi, dar supa și limonada pe care le-a primit nu au așa cum se aștepta. În plus, reprezentantul restaurantului, care s-a prezentat la cererea turistului și care pare a fi fost chiar proprietarul localului, a avut o atitudine arogantă atunci când i-au fost arătate nemulțumirile clientului român.

Preț piperat

„Atenție cu servirea mesei la restaurantele din Arbanasi. Am dorit să mâncăm ceva tradițional și ne-am ales cu un soi de ghiveci lichid gen supă, fără gust, cu vagi urme de carne (cred că erau resturi), o așa-zisă limonadă, care de fapt era o băutură din doză de aluminiu. În final am plătit pentru 2 persoane 87 leva. Am chemat pe cel ce ne-a servit, care cred că era proprietarul, și cu un tupeu maxim ne-a spus că nu el gătește. Ne-am ales cu o indigestie, stare proastă, nervi”, a scris turistul român în postarea de pe rețeaua de socializare.

De asemenea, ar fi de remarcat și prețul consumației care, având în vedere că vorbim despre un singur fel de mâncare și o limonadă, pentru două persoane, este destul de piperat, 87 de leva reprezentând aproximativ 221 de lei.

În continuare, românii preferă ca destinații de vacanță Bulgaria și Grecia, atunci când aleg să meargă peste hotare.