Exclusiv. Tucker Carlson deschide o nouă eră? Cum va funcționa viitorul minister al Adevărului

Despre ministerul Adevărului s-a amintit prima dată în faimosul roman distopic „1984” scris de George Orwell. „Ministerul Adevărului” (în engleză, Ministry of Truth) reprezintă una dintre cele 4 instituții guvernamentale principale din statul totalitar fictiv numit Oceania. Ministerul Adevărului este responsabil de manipularea și controlul informațiilor, având rolul de a distorsiona și reinterpreta istoria în favoarea Partidului și a liderului său, Big Brother.

Cum se alterează istori a oficial ă după rețetă

Principalul scop al acestui minister este să creeze o versiune oficială a istoriei care să susțină, să justifice politica Partidului și să asigure supunerea totală a cetățenilor față de regim. Plecând de la prima emisiune a lui Tucker Carlson, care a polarizat audiențele din întreaga lume, jurnaliștii EVZ Dan Andronic și Mirel Curea au dezbătut unde se află limita dintre dezinformare și manipulare.

Jurnalistul Dan Andronic a subliniat că, deși personal nu este de acord cu discursul faimosului realizator de televiziune american, audiențele uriașe de care se bucură noua emisiune de pe Twitter a lui Carlson aduc în discuție o temă foarte actuală în contextul ascensiunii Inteligenței Artificale, dar și al creării unui viitor minister al Adevărului inclusiv în România.

Tabuurile au devenit dezirabile

Mai precis, a subliniat Dan Andronic, ce valoare de informație mai are istoria oficială atunci când este manipulată de toți cei care au interes în acest sens.

„Romanul lui Orwell este extrem de actual (…) Aș vrea să vorbim despre această uniformizare a gândirii, pentru că unde Tucker are dreptate este că, deși toată lumea spune că NATO nu este în război cu Rusia, se comportă ca și când este inamic. De ce nu intrăm într-o logică a normalității, în măsura în care ne mai putem comporta ca niște oameni normali?”, a observat jurnalistul EVZ.

În orice epocă istorică tulbure, cea mai recentă fiind Războiul Rece, taberele opuse au dus la dezinformare, a replicat co-moderatorul Dan Andronic. „Nu putem vorbi de informare, chiar dacă ni se prezintă acest lucru drept informare. Însă episodul de azi pe care l-a dat Tucker e mult mai interesant pentru că el teoretic vorbește de schimbarea tabuurilor în societatea americană. El spune că ceea ce era tabu acum 20-30 de ani a devenit perfect dezirabil în zilele noastre. Dă de exemplu pedofilia, pornografia. Vorbește de proliferarea pornografiei pe Instagram, iar Instagram a răspuns oficial că nu are de gând să o interzică fiindcă e un anumit tip de comerț”, a completat Dan Andronic.

Ce șanse de succes are Ministerul Adevărului

În opinia scriitorului și jurnalistului clujean Octavian Hoandră, cazul Tucker Carlson trebuie privit mai ales în contextul în care cenzura va funcționa cu siguranță, în urma directivelor de la Bruxelles, și în România.

„Este o pegră care s-a pornit acum vreo 10 ani de a uniformiza gândirea, ceea ce mi se pare o chestie utopică de la bun început. Ea are proștii ei, se va întâmpla într-o măsură mai mare sau mai mică, dar nu cred că va rezista. Cred că trăim începutul sfârșitului acestei ere (…) Dacă oamenii ăștia își imaginează că așa cu forța vor trăi un succes, se înșală și mai ales aici în Est. Noi am mai trăit asta, sub o altă formă. Marele pericol e că noi ascultăm ordinele venite de la Bruxelles. Și Ceaușescu a vrut cenzură, orașele de 15 minute și n-a reușit. Eu cred că pe același principiu, adaptând metodele dizidenței la ceea ce se întâmplă acum, noi vom reuși sau se va crea o busculadă aici. Omenirea a mai avut perioade de boală, dar oamenii s-au trezit”, a argumentat Octavian Hoandră.

O opinie similară a exprimat jurnalistul Mirel Curea, care consideră că astfel de perioade haotice au existat mereu în istorie, însă de fiecare dată a triumfat rațiunea. „Nu e prima oară când omenirea trece prin asemenea demențe. La scara istoriei nu sunt îngrijorat, sunt îngrijorat la scara generațiilor care pot cădea victima acestor demențe”, a conchis jurnalistul EVZ.

Emisiunea integrală de tip podcast, difuzată pe canalul de Youtube HAI România, poate fi vizionată AICI